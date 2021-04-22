Омбудсмен рассказала, как оккупанты отрывают ОРДЛО от Украины

На оккупированных территориях запретили украинский язык. Кроме того, оккупанты выдали около 500 тысяч российских паспортов жителям Донбасса.
Украинский омбудсмен Татьяна Денисова заявила, что оккупанты делают все, чтобы оторвать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) от Украины.
По ее словам, на жителей Донбасса давят, чтобы они оформили российские паспорта, передает РБК-Украина.
"По нашим подсчетам, 500 тысяч людей в ОРДЛО уже получили российские паспорта, это огромное количество. И это способствует их отрыву все дальше и дальше от Украины", - сообщила Денисова.
Кроме того в ОРДЛО закрыли КПВВ и запретили украинский язык: нет ни обучения на украинском, ни каких-то информационных источников. А акты гражданского состояния, которые оформлены на украинском языке, будут действовать только до 2023 года.
"Уже есть дети, которые родились после начала войны, и уже пошли в первый класс, они никогда не учились и не будут учиться на украинском языке", - отметила омудсмен.
Российская паспортизация Донбасса - о чем ранее писал Главред:
- В феврале 2021 года в МВД России сообщили, что количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек.
- Позже вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что принудительная паспортизация, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО), затронула около 2,9 млн украинцев.
- Власти Украины не могут автоматически лишать гражданства тех украинцев, которые живут в аннексированном РФ Крыму / временно оккупированных районах Донбасса и получили российские паспорта.