Омбудсмен рассказала, как оккупанты отрывают ОРДЛО от Украины

Оккупанты всячески отрывают ОРДЛО от остальной Украины / @vysotskiy.ap

Украинский омбудсмен Татьяна Денисова заявила, что оккупанты делают все, чтобы оторвать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) от Украины.

По ее словам, на жителей Донбасса давят, чтобы они оформили российские паспорта, передает РБК-Украина.

"По нашим подсчетам, 500 тысяч людей в ОРДЛО уже получили российские паспорта, это огромное количество. И это способствует их отрыву все дальше и дальше от Украины", - сообщила Денисова.

Кроме того в ОРДЛО закрыли КПВВ и запретили украинский язык: нет ни обучения на украинском, ни каких-то информационных источников. А акты гражданского состояния, которые оформлены на украинском языке, будут действовать только до 2023 года.

"Уже есть дети, которые родились после начала войны, и уже пошли в первый класс, они никогда не учились и не будут учиться на украинском языке", - отметила омудсмен.

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