Стало известно о планах Москвы по интеграции Донбасса с Россией

В Донецке появится офис российской партии Справедливая Россия – за правду.
В оккупированном Россией и боевиками "ДНР" Донецке планируют создать офис партии Справедливая Россия – за правду, а также открыть центр, где жителям ОРДЛО намерены раздавать российские паспорта и содействовать реализации их "избирательных прав", сообщается на сайте российской партии.
Председатель фракции Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов решил назначить своего помощника Алексей Жигулина представителем политической силы на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. На украинских территориях планируют открыть офис российской партии.
Помимо этого, россияне намерены открыть в Донецке представительский центр, задачей которого станет консультация жителей ОРДЛО по вопросам содействия в получении гражданства РФ и разъяснения реализации их "избирательных прав".Читайте такжеСтало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу
Оккупация Донбасса
- В конце января в оккупированном Донецке прошел форум "Русский Донбасс", в котором приняли участие российские политики и журналисты. Глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян обратилась к РФ с просьбой присоединить Донбасс.
- На форуме обнародовали так называемую "военную доктрину ЛДНР", в основе которой установление российско-террористическими войсками контроля над всеми районами Донецкой и Луганской областей и усиление экономического сотрудничества с Россией.
- Представитель Донецка от переселенцев в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сказал, что Россия решила запустить в ОРДЛО так называемый абхазский сценарий. По его словам, план предполагает интеграцию оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в российское пространство. Однако юридически РФ присоединять Донбассе не будет.