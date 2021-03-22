Стало известно о планах Москвы по интеграции Донбасса с Россией

Россияне готовят жителей Донбасса с паспортами РФ к российским выборам / @vysotskiy.ap

В оккупированном Россией и боевиками "ДНР" Донецке планируют создать офис партии Справедливая Россия – за правду, а также открыть центр, где жителям ОРДЛО намерены раздавать российские паспорта и содействовать реализации их "избирательных прав", сообщается на сайте российской партии.

Председатель фракции Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов решил назначить своего помощника Алексей Жигулина представителем политической силы на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. На украинских территориях планируют открыть офис российской партии.

Помимо этого, россияне намерены открыть в Донецке представительский центр, задачей которого станет консультация жителей ОРДЛО по вопросам содействия в получении гражданства РФ и разъяснения реализации их "избирательных прав".Читайте такжеСтало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу

Оккупация Донбасса