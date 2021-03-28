Стало известно о планах России по выборам в Госдуму на Донбассе

Россия планирует провести на оккупированном Донбассе выборы в Госдуму-2021, - правозащитники / Reuters

В оккупированных отдельных районах Донбасса россияне намерены открыть избирательные участки. Согласно ожиданиям Москвы, жители ОРДЛО с российскими паспортами должны принять участие в выборах в Госдуму осенью 2021 года. Такое распоряжение уже поступило от Кремля "администрациям РФ" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщает Восточная правозащитная группа.

"По информации наших источников, такое распоряжение оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО было спущено из Кремля", - утверждают правозащитники. Предполагается участие в российских выборах на территории Украины граждан с паспортами РФ, проживающих на оккупированном Донбассе.

Задачи Кремля оккупационным администрациям в ОРДЛО

Обеспечить участие в выборах в Госдуму России 2021 года не менее 50% жителей оккупированного Донбасса, у которых есть российский паспорт, от общего числа "граждан" России в ОРДЛО. Предполагается, что всего гражданство РФ на захваченных районах Донбасса есть у 250-300 тысяч человек

Реализовать мероприятия по ускорению выдачи паспортов России в ОРДЛО и увеличить количество выданных на оккупированном Донбассе паспортов РФ

Организовать медийную компанию России от местных жителей и "политических деятелей" оккупированного Донбасса с требованием поучаствовать в российских выборах в Госдуму

Провести мероприятия по подготовке избирательных участков и выбор помещений, где будут проходить выборы

Правозащитники подчеркнули, что Россия подобными действиями укрепляет курс на интеграции отдельных районов Донбасса с РФ и продолжает реализовывать механизмы гибридной войны против Украины.

Читайте такжеУ Кравчука заявили об ответном ударе из-за интеграции Донбасса с РФ

Напомним, ранее стало известно о намерении партии Справедливая Россия – за правду создать офис в оккупированном Донецке. Также в городе планируют организовать консультационный прием для жителей ОРДЛО по вопросам предоставления российского гражданства и реализации их "избирательных прав".

Оккупация Донбасса