Стало известно о планах России по выборам в Госдуму на Донбассе

Россия потребует от жителей ОРДЛО принять участие в выборах в Госдуму осенью 2021 года, утверждают правозащитники.
В оккупированных отдельных районах Донбасса россияне намерены открыть избирательные участки. Согласно ожиданиям Москвы, жители ОРДЛО с российскими паспортами должны принять участие в выборах в Госдуму осенью 2021 года. Такое распоряжение уже поступило от Кремля "администрациям РФ" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщает Восточная правозащитная группа.
"По информации наших источников, такое распоряжение оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО было спущено из Кремля", - утверждают правозащитники. Предполагается участие в российских выборах на территории Украины граждан с паспортами РФ, проживающих на оккупированном Донбассе.
Задачи Кремля оккупационным администрациям в ОРДЛО
- Обеспечить участие в выборах в Госдуму России 2021 года не менее 50% жителей оккупированного Донбасса, у которых есть российский паспорт, от общего числа "граждан" России в ОРДЛО. Предполагается, что всего гражданство РФ на захваченных районах Донбасса есть у 250-300 тысяч человек
- Реализовать мероприятия по ускорению выдачи паспортов России в ОРДЛО и увеличить количество выданных на оккупированном Донбассе паспортов РФ
- Организовать медийную компанию России от местных жителей и "политических деятелей" оккупированного Донбасса с требованием поучаствовать в российских выборах в Госдуму
- Провести мероприятия по подготовке избирательных участков и выбор помещений, где будут проходить выборы
- Правозащитники подчеркнули, что Россия подобными действиями укрепляет курс на интеграции отдельных районов Донбасса с РФ и продолжает реализовывать механизмы гибридной войны против Украины.
Читайте такжеУ Кравчука заявили об ответном ударе из-за интеграции Донбасса с РФ
Напомним, ранее стало известно о намерении партии Справедливая Россия – за правду создать офис в оккупированном Донецке. Также в городе планируют организовать консультационный прием для жителей ОРДЛО по вопросам предоставления российского гражданства и реализации их "избирательных прав".
Оккупация Донбасса
- В оккупированном российскими гибридными войсками Донецке в конце января состоялся форум "Русский Донбасс". На мероприятии, в котором приняли участие российские журналисты и политики, глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян призвала Россию присоединить захваченные районы Донбасса.
- На форуме была принята так называемая "военная доктрина ЛДНР". В ее основе заложено установление российско-террористическими войсками контроля над всеми районами Донбасса и экономическая интеграция с Россией.
- Участник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш считает, что Россия в ОРДЛО перешла к реализации абхазского сценария. РФ намерена интегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей в российское пространство. При этом присоединять Донбасс юридически Москва не планирует.