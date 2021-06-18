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"Позиция России – полный абсурд": Данилов заявил о крахе Минских соглашений и выборов на Донбассе

18 июня 2021, 22:35

Москва раздала в ОРДЛО уже 630 тысяч паспортов – это в таких условиях выборы под флагом Украины выглядели бы достаточно странно, сказал Алексей Данилов.

Данилов
Минские соглашения сегодня выполнить невозможно - Данилов / УНИАН

Минские соглашения были подписаны давно. Изменилось ряд обстоятельств и на данный момент их выполнить невозможно. При этом Россия уже раздала 630 тысяч паспортов на оккупированном Донбассе, что ставит под вопрос процесс проведения там местных выборов под флагом Украины. Россияне, в отличие от украинской стороны, не выполняют "Минск". Москва придерживается абсурдной позиции, согласно которой она не является стороной конфликта на востоке страны. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В ходе своего брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 18 июня, он сказал о том, что Минские соглашения были подписаны достаточно давно. С тех пор многое изменилось, поэтому по состоянию на сейчас реализовать такие договоренности невозможно.

При этом, по его словам, возникает новая проблема, связанная с раздачей Россией паспортов на Донбассе. Проведение выборов под флагом Украины среди российских граждан было бы странным явлением. Киеву пора начинать переговоры по вопросу российской паспортизации в ОРДЛО.

"630 000 паспортов, которые РФ как аусвайс выдала (гражданам ОРДЛО) – это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать", - сказал Данилов.Читайте такжеЗеленский запустил новый план по Донбассу в Украину: у Лаврова сделали резкое заявление

Также он добавил, что Киев, в отличие от Москвы, выполняет "Минск" на все 100%, в то время как Россия выражает "абсурдную" точку зрения о своей якобы непричастности к вооруженной конфронтации на Донбассе.

"К большому сожалению, российская сторона не желает выполнять свою часть договоренностей. Они считают, что они не являются стороной этого процесса, что является полным абсурдом – сегодня весь мир знает, что на той стороне стоит РФ", - подчеркнул Алексей Данилов.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время своей пресс-конференции рассказал о том, что Банковая уже ведет переговоры с Кремлем об организации переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встречу Зеленского и Путина организовать будет сложно, однако Украина будет к этому готова в том случае, если такая дискуссия приведет к прорыву по Донбассу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июня заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским. Однако прогресса в организации переговорного процесса на данный момент нет.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения нужно пересмотреть. Однако ситуация не изменится в том случае, если Россия попытается провести ревизию соглашений по сценарию Кремля.

СНБО новости России новости Украины Алексей Данилов новости Донбасса
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