Угроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу Киеву

Швеция готова отправить войска в Украину в рамках учебной миссии ЕС / Getty Images

Военнослужащие Швеции могут быть отправлены на территорию Украины в рамках учебной миссии Евросоюза. Такой шаг рассматривается Стокгольмом в качестве поддержки территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Поводом для подобного решения может стать угроза военного вторжения России в Украину. Об этом заявил шведский министр обороны Петер Хультквист.

Как сообщает Sveriges Radio, во вторник, 16 ноября, он сказал о том, что Швеция готова перебросить своих военных в Украину и поддерживает Киев в защите территориальной целостности и суверенитета государства.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву

"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", - отметил Хультквист.

Издание уточнило, что с инициативой по отправке шведской миссии в Украину выступили Латвия, Литва и Эстония. Повод – информация из США об усилении войск России вблизи украинских границ.

При этом глава Минобороны Швеции не стал раскрывать деталей относительно того, какое число военных могут отправить в Украину, и какой конкретно будет учебная миссия.

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"Конечно, мы должны быть открыты для того…если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", - добавил министр.

Также Хультквист подчеркнул, что сейчас все внимание Европы акцентировано на ситуации у белорусско-польской границы, при этом следует и в дальнейшем демонстрировать поддержку Киева в любое время.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, согласно которым Россия сконцентрировала войска у границ Украины. Журналисты показали спутниковые снимки перемещения российской техники у украинских границ.

В НАТО подтвердили стягивание Россией войск к границам Украины и заявили, что у Москвы есть серьезные возможности для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.

Журналисты британского издания Financial Times утверждают, что спецслужбы Запада располагают сведениями о том, что на данный момент фиксируется серьезная опасность вероятного военного вторжения России в Украину. Сведения подтвердила замминистра обороны Анна Маляр.

Главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер допустил сценарий, при котором может произойти военное столкновение НАТО и России. Причинами могут стать миграционный кризис у границ Польши и стягивание россиянами войск к границам Украины.