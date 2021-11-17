Угроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу Киеву

Стокгольм готов помогать Киеву в ситуации с угрозой территориальной целостности и суверенитету Украины.
Военнослужащие Швеции могут быть отправлены на территорию Украины в рамках учебной миссии Евросоюза. Такой шаг рассматривается Стокгольмом в качестве поддержки территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Поводом для подобного решения может стать угроза военного вторжения России в Украину. Об этом заявил шведский министр обороны Петер Хультквист.
Как сообщает Sveriges Radio, во вторник, 16 ноября, он сказал о том, что Швеция готова перебросить своих военных в Украину и поддерживает Киев в защите территориальной целостности и суверенитета государства.Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву
"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", - отметил Хультквист.
Издание уточнило, что с инициативой по отправке шведской миссии в Украину выступили Латвия, Литва и Эстония. Повод – информация из США об усилении войск России вблизи украинских границ.
При этом глава Минобороны Швеции не стал раскрывать деталей относительно того, какое число военных могут отправить в Украину, и какой конкретно будет учебная миссия.
"Конечно, мы должны быть открыты для того…если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", - добавил министр.
Также Хультквист подчеркнул, что сейчас все внимание Европы акцентировано на ситуации у белорусско-польской границы, при этом следует и в дальнейшем демонстрировать поддержку Киева в любое время.
Войска России у границ Украины
Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, согласно которым Россия сконцентрировала войска у границ Украины. Журналисты показали спутниковые снимки перемещения российской техники у украинских границ.
В НАТО подтвердили стягивание Россией войск к границам Украины и заявили, что у Москвы есть серьезные возможности для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.
Журналисты британского издания Financial Times утверждают, что спецслужбы Запада располагают сведениями о том, что на данный момент фиксируется серьезная опасность вероятного военного вторжения России в Украину. Сведения подтвердила замминистра обороны Анна Маляр.
Главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер допустил сценарий, при котором может произойти военное столкновение НАТО и России. Причинами могут стать миграционный кризис у границ Польши и стягивание россиянами войск к границам Украины.