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Россия устроила блокаду на пути Украины в НАТО: Москва разразилась требованием к Западу

10 декабря 2021, 19:56
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Саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году позволил Украине и Грузии рассчитывать на вступление в Альянс.

НАТО
Россия требует официально отменить решение Бухарестского саммита 2008 года по Украине и Грузии в НАТО / УНИАН

Официальная Москва требует от НАТО отозвать решение, согласно которому Украину и Грузию ждут в коллективном блоке безопасности Запада. Россия считает, что намерение, дескать, противоречит принципу стран-участниц ОБСЕ о том, что усиление безопасности одних государств не должно происходить за счет безопасности других. При этом, согласно позиции Москвы, курс Киева в Североатлантический альянс обернется риском большой войны в Европе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, которое опубликовали в пятницу, 10 декабря. В тексте указывается, что в Альянсе должны официально отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия в свое время должны вступить в НАТО.

Читайте такжеВ Госдепе заявили, что Украине не "светит" вступление в НАТО ближайшие 10 лет - AP"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказали в российском МИД.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве сказали, что Европе может грозить крупный военный конфликт из-за "втягивания" Украины в НАТО.

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - подчеркивается в заявлении.

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Война России и Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее публиковали материалы, в которых говорилось о стягивании войск РФ к границам Украины. Журналисты с целью подтверждения своих сведений опубликовали спутниковые снимки передвижения российских военных подразделений.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что в Киеве обеспокоены обстановкой у границ и опасаются повторения 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября подписал указ, на базе которого Москва должна официально признать продукцию, произведенную на захваченном Донбассе под эгидой "ЛДНР". Решение будет действовать до политической реализации Минских соглашений.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что если состоится имплементация Минских соглашений, Украина может получить от России гарантии безопасности.

Кроме того, как сказал Песков, маневры войск РФ неподалеку от границ Украины связаны с, дескать, "провокационными действиями" Североатлантического альянса у российских кордонов.

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