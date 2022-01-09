Жесткие условия по Украине, НАТО и крушащие санкции: США готовят мощную повестку на диалог с РФ

Если Россия осуществит военное вторжение в Украину, США запустят мощнейшие санкции против Москвы - американские СМИ / УНИАН

США готовы обсуждать с Россией вопросы сокращения арсенала возможного развертывания наступательных ракет в Украине и ограничений на военные учения Штатов и НАТО в Европе. Но любые договоренности сторон будут зависеть от того, ослабит ли Москва угрозу у украинских границ. Никаких решений в этих вопросах не должно приниматься без согласия Киева и Альянса. Вашингтон не будет сокращать свое военное присутствие в Европе, и гарантировать нерасширение блока безопасности Запада на восток. Россию в случае военного вторжения в Украину ждут сокрушительные санкции, которые затронут стратегические секторы экономики государства.

Как сообщает AP со ссылкой на заявления американских чиновников, США готовы пойти на определенный пересмотр своей политики в Европе в том случае, если Россия прекратит эскалацию у границ Украины. Если ситуация будет развиваться в другом русле, Вашингтон усилит давление на США.

Уступки России от США будут зависеть от ситуации с Украиной

Американские чиновники заявили, что администрация Джо Байдена может обсудить с Россией сокращение возможного развертывания наступательных ракет в Украине и ограничение на военные учения Штатов и Североатлантического альянса в Восточной Европе. Также американцы готовы пойти на некоторые изменения своей политики безопасности в Европе.

Однако США готовы уступить только в том случае, если Россия прекратит эскалацию ситуации у границ Украины. Причем никакие решения не должны приниматься без участия украинского государства и Североатлантического альянса.

Соединенные Штаты не сократят военное присутствие в Восточной Европе

Чиновники также утверждают, что американцы ни в коем случае не намерены сокращать присутствие контингента и военной техники в Восточной Европе, как того требует Москва. Категорическую позицию Вашингтона поддерживают и в Пентагоне.

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США не гарантируют нерасширение НАТО на восток

Соединенные Штаты категорически не приветствуют требования РФ относительно гарантий нерасширения Альянса на восток.Читайте такжеРоссию ждет ответный удар в случае нападения на Украину: в США сделали резкое предупреждение Москве

Россию в случае вторжения в Украину ждут жесточайшие санкции

Если Россия решится на военное вторжение в Украину, США и американские союзники запустят "серьезные и непосильные" санкции против России, которые ударят по российской экономики, финансовой системе, а также стратегически важным для государства секторам.Читайте такжеОкажется наравне с Сирией и КНДР: США готовы наложить эмбарго на Россию

Речь идет о том, что помимо санкций, связанных с энергоносителями и потребительскими товарами, будет рассматриваться вариант эмбарго на экспорт в Россию современных электронных компонентов, программного обеспечения и технологий, которые используют оборудование США.

РФ может присоединиться к Кубе, Ирану, Сирии и Северной Корее – странам с самыми строгими ограничениями для экспортного контроля.

Таким образом, у России возникнут проблемы с получением интегральных схем, а также соответствующей продукции, из-за доминирования американского программного обеспечения в данной сфере.

В результате ограничения могут распространиться на авионику, смартфоны, станки, игровые приставки, телевизоры и планшеты.Читайте такжеРакеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с Москвой

Кроме того, подобные санкции могут нанести удар по российской промышленности, оборонному сектору и сектору гражданской авиации. Высокотехнологичным амбициям РФ будет нанесен серьезный урон.

Переговоры Запада и России по безопасности

МИД России 17 декабря обнародовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В документах говорится о том, что Москва требует от Вашингтона гарантий по невступлению Украины в Североатлантический альянс и отказа блока безопасности Запада от дальнейшего расширения на восток.

В Белом доме заявляли, что Штаты не будут договариваться с РФ по безопасности без государств Евросоюза и стран союзников. К тому же американцы не видят возможности найти компромисс в вопросе ограничения на ведение странами своей суверенной политики.

Североатлантический альянс видит перспективы в переговорах с Россией по безопасности при участии стран-союзников, среди которых и Украина. Причем перед стартом диалога Москва должна добиться прогресса в отношениях с Киевом.

Переговоры США и РФ по безопасности пройдут 10 января в Женеве. Совет Россия-НАТО состоится 12 января в Брюсселе. Уже 13 января в Вене должны пройти консультации по линии ОБСЕ.