МИД об агрессии России: украинцы побеждают, когда "держат голову холодной"

Украинцы побеждают, когда держат голову холодной / УНИАН

Украинцы смогут выйти победителями из ситуации с эскалацией российской агрессии, если будут "держать голову холодной".

Ситуация на границах остается под контролем, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

По его словам, визит канадского министра состоялся во время активизации большой дипломатии, целью которой является сдерживание России от реализации агрессивных планов.

"Наш сегодняшний разговор подтвердил, что мы выступаем единым дипломатичным фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем. Я прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", - отметил министр.

Он также выразил благодарность за работу канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

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Угроза вторжения России в Украину

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

Представитель РФ на переговорах, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако россияне требуют гарантий, чтобы Украина и Грузия никогда не присоединились к Североатлантическому альянсу.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

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