В Минобороны назвали основную цель запуска оккупантами ракет "Калибр"

Запуск ракеты "Калибр" / коллаж фото Минобороны РФ и ua.depositphotos.com

В акватории Черных и Азовских морей корабли русских оккупантов продолжают оказывать огневую поддержку ракетами класса "Калибр" своим подразделениям. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его данным, сейчас в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет.

"В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет", ‒ отметил он.

Мотузяник подчеркнул, что основная цель врага остается пока неизменной ‒ попытка окружения и разгрома группировки ВСУ на востоке Украины, а также установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, Херсонской областей.

"Кроме того, оккупанты хотят добиться устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", ‒ отметил спикер Минобороны.

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Напомним, ранее известный военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские агрессоры будут прибегать к ракетным обстрелам западных областей Украины ‒ для того, чтобы восполнить отсутствие активных боевых действий на суше.

"Это доказательство того, что Россия имеет ограниченное количество ракет, которые могут добраться до западных регионов. И это хорошо", – говорит Жданов.

Эксперт отметил, что сейчас ракетные удары оккупантов сосредоточены на Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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