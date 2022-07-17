Россияне бредят новыми "победами" после обстрела Одессы

Россияне придумывают себе очередные победы / rusvesna.su

Россияне продолжают придумывать свои новые "победы", занимаясь откроенной ложью, рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram.

По информации чиновника, оккупанты заявили, что во время ракетных обстрелов Одессы уничтожили склад с "Гарпунами", хотя попали на самом деле в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное.

"Министерство российского позора продолжает свою деятельность - бьет по мирным объектам, убивает наших граждан, а отчитывается о своих величественных подвигах", - отметил он.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

Жертвой российской ракеты стал 8-летний Кирилл Пяхин, который в конце апреля с мамой приехал в Винницу из оккупированного Херсона. В момент взрыва ребенок находился в машине вместе с дядей, а его бабушка отошла в "Приватбанк".

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