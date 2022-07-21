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РФ готовит аннексию пятой части территории Украины — Bloomberg

21 июля 2022, 14:59

Фейковое голосование должно пройти во временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

армия, россия
РФ готовится аннексировать украинские территории / Facebook/mod.mil.rus

Российские оккупанты готовятся к проведению псевдореферендумов для аннексии захваченных территорий Украины.

Срок проведения т.н. "референдумов" – середина сентября 2022 года. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что фейковое голосование должно пройти во временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Подчеркивается, что занимается этим вопросом в РФ – заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Журналисты со ссылкой на источники пишут, что аннексировать россияне хотят и те территории, которые могут занять до сентября.

"Если России удастся аннексия всех неподконтрольных Киеву территорий, Украина лишится примерно пятой части своей территории, в частности, наземного сообщения с Крымом и ключевых для украинского экспорта транспортных маршрутов в Черном море", — добавили авторы материала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москва собирается провести на захваченных районах Луганской области, "референдум" о "вхождении" региона в РФ в пределах его административных границ. Однако врагу за 5 месяцев так и не удалось полностью оккупировать область, 2 населенных пункта по-прежнему под контролем Украины.

Опасаясь контрнаступления ВСУ, россияне попытаются осуществить аннексию, чтобы потом обвинить Киев в якобы "нападении" и объявить всеобщую мобилизацию в России. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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