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РФ готовится аннексировать Луганщину, обвинить Украину в "нападении" и объявить мобилизацию – Гайдай

20 июля 2022, 18:01

Войскам России фактически за 5 месяцев активных боевых действий так и не удалось полностью захватить Луганскую область, отметил Сергей Гайдай.

Гайдай Луганская ОВА Россия
Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и в спешке пытаются аннексировать Луганщину - Гайдай / Коллаж Facebook Сергея Гайдая, УНИАН

Москва собирается провести на захваченных районах Луганской области, дескать, "референдум" о "вхождении" региона в РФ в пределах его административных границ. Однако врагу за 5 месяцев так и не удалось полностью оккупировать область, 2 населенных пункта по-прежнему под контролем Украины. Опасаясь контрнаступления ВСУ, россияне попытаются осуществить аннексию, чтобы потом обвинить Киев в якобы "нападении" и объявить всеобщую мобилизацию в России. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что страна-агрессор, войска которой за несколько месяцев войны так и не смогли полностью оккупировать Луганщину, готовят там так называемый "референдум" о "присоединении" региона в рамках его административных границ к России.

Читайте такжеЛавров объявил о "хотелках" РФ захватить Донбасс, Херсонщину, Запорожчину и другие регионы УкраиныТакой маневр россияне, на фона страха контрнаступления ВСУ, проводят для того, чтобы потом обвинить Украину в якобы "нападении на Россию" и объявить всеобщую военную мобилизацию на территории российского государства.

"Россияне врут, что вся Луганская область уже оккупирована, поэтому из-за страха контрнаступления, пытаются быстро провести выборы без выбора, потому что это позволит заявить, что Украина напала на Россию и объявить общую мобилизацию", - объяснил Гайдай.

Также он акцентировал внимание на том, что войска РФ полностью не захватили Луганскую область. Никто никаких территорий не сдавал, два населенных пункта продолжают удерживать оборону, они под контролем Украины.

Сергей Гайдай подчеркнул, что вся Луганщина будет освобождена от российской оккупации. Нужно лишь верить в армию Украины.

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Война России против Украины на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее рассказал о том, что в Донецкой и Луганской областях российские оккупационные войска атакуют украинскую армию. Они пытаются вытеснить силы обороны Украины с их подразделений на севере Донбасса.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что войска РФ продолжают проводить свои атаки на Донбассе. Но в связи с отсутствием сил и резервов в наступление перейти они не могут. После захвата Северодонецка и Лисичанск, даже несмотря на давление в районе Славянска и Бахмута, наступательная активность врага снизилась. При этом Путин продолжает ставить войскам цель захвата всего Донбасса.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что войска РФ пока не могут пойти на усиление боевых действий в Украине. У россиян нет для этого сил и средств. Оккупанты сталкиваются с трудностями, вторую неделю они не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

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