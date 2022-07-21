Сбросили взрывчатку с дрона: бойцы ТРО уничтожили наблюдательный пункт РФ на передовой

Бойцы ТРО уничтожили наблюдательный пункт РФ на передовой/ УНИАН, скрин

Теробороновцы метко попали в российский наблюдательный пункт на передовой в Донецкой области.

Об этом сообщило международное разведывательное сообщество InformNapalm в своем Telegram-канале, обнародовав соответствующее видео. Место базирования оккупантов ликвидировали с помощью взрывчатки, которую сбросили с дрона.

"На одном из передовых участков фронта в Донецкой области уничтожили передовой наблюдательный пункт российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задачу успешно выполнили бойцы 231-го батальона теробороны.

При этом они применили два беспилотника. С помощью дрона DJI с тепловизионной камерой они управляли другим БПЛА, который был больше по размерам и переносил взрывчатку. Когда военные прицелились, дрон дважды сбросил взрывчатку на наблюдательный пункт захватчиков.

Ранее в Офисе президента заявили, что для Украины сейчас очень важно не позволить РФ затянуть с войной до зимы. По словам председателя ОП, Украина скоро переломит ход войны и оккупантов ждет много сюрпризов.

Напомним, украинские военные полностью разгромили на Харьковщине роту российских оккупантов 9-го мотострелкового полка из Калининградской области. В результате успешной операции были ликвидированы 35 захватчиков, еще 53 получили ранения.

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