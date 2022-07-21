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Замотать полотенцем и ударить руку об угол: родители оккупантов дают советы, как "откосить" от войны

21 июля 2022, 11:58

Путинские солдаты деморализованы, паникуют и действительно готовы искалечить себя, чтобы попасть в госпиталь и больше не принимать участие в боевых действиях.

военные РФ, перелом руки
Военные РФ готовы ломать себе руки, чтобы не воевать / Фото УНИАН, pixabay.com

Российские оккупанты не хотят воевать и придумывают разные способы для того, чтобы сбежать домой. Один из вариантов, к которому готовы прибегнуть путинские солдаты - нанесение себе увечий. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора отца и сына, обнародованного СБУ.

Судя по беседе, оккупанты действительно готовы искалечить себя, чтобы попасть в госпиталь и больше не воевать.

"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то на лестнице ногу сломаю. Не могу я, папа, меня трясет уже. Трясет страшно. Не могу я здесь находиться уже", – панически рассказывает российский солдат, который дислоцируется в Харьковской области.

Отец поддержал сына в его инициативе. И когда тот "не смог ничего сломать", дал ценный родительский совет.

"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какую-то руку, мочишь ее, подходишь к какому-то углу и об угол прямо рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", – рассказал отец российского захватчика.

Как сообщал Главред, в России тысячи военнослужащих отказываются выполнять приказы командования и участвовать в варварской агрессии против Украины. Минимум десять солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ из города Улан-Удэ отказались воевать в Украине и пытаются уволиться со службы. Командование оказывает на них давление.

Ранее стало известно, что российские оккупанты деморализованы, боятся мощи Вооруженных сил Украины и готовы даже стрелять себе в ноги, чтобы живыми вернуться с войны.

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