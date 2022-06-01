На задачи никто не ходит, все - отказники: оккупант рассказал о саботаже в войсках РФ

Военные РФ больше не хотят воевать / Фото УНИАН

Российские военнослужащие окончательно "теряют интерес" к войне против Украины и находят новые способы отказаться воевать.

Как свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, который опубликовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в YouTube, на выполнение задач, которые им ставит командование, российские захватчики якобы уже не ходят.

В беседе с женой российский военный говорит, что ему все уже надоело, что в войне до "них никому нет дела" и в целом происходит "полный бардак". Оккупант говорит, что хотел бы поехать домой.

Также он рассказал супруге, что у них "всех в пехоту закинули, потому что 1-й батальон с Алейска – все отказники".

"Они сидят в каком-то городе, охраняют училище, а на задачи никто не ходит, они просто отказались все", – рассказал солдат РФ.

Оккупант, который служит в третьем батальоне девятой роты, добавил, что в его роте все наемники. И хотя им сказали, что после штурма Красного Лимана, они "возьмут город, зачистят его и поедут домой", этого не происходит.

"Сказали, контрабасы поедут домой в отпуска, а наемники останутся", – возмутился он.

В свою очередь, жена российского военного пожаловалась, что у них "дома даже хлеба нет, поэтому ей пришлось "выставить на продажу кроватку детскую и плитку". На что военнослужащий РФ ответил, что скоро получит зарплату за войну. Но не стоит рассчитывать, что он получит обещанные пропагандой 300 тысяч - "будет тысяч 150 максимум".

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Как сообщал Главред, российские военные не хотят участвовать в боевых действиях в Украине и ищут любые способы, чтобы этого избежать. По данным спецслужб, кадровые российские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из сослуживцев и стреляют друг другу в ноги.

Также российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

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