УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Не хотят воевать: под Северодонецком солдаты РФ стреляют друг другу в ноги

31 мая 2022, 13:36

В результате полученных травм оккупантов забирают в госпиталь. Таким образом российские военные избегают боевых действий.

танк РФ
Военные Рф не хотят участвовать в боевых действиях / Фото УНИАН

Российские военные не хотят участвовать в боевых действиях в Украине и ищут любые способы, чтобы этого избежать. Путинские вояки готовы даже пойти на то, чтобы им прострелили ноги.

Как пишет 24 канал со ссылкой на источник в спецслужбах, кадровые российские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из сослуживцев и стреляют друг другу в ноги.

В результате полученных травм оккупантов забирают в госпиталь. Таким образом российские военные избегают боевых действий.

Как сообщал Главред, по данным британской разведки, Россия потеряла огромное количество офицеров среднего и младшего звена. В дальнейшем это приведет к снижению боевого духа солдат и плохой дисциплине войск.

При этом российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

Ситуация в Северодонецке

30 мая российским войскам удалось прорваться внутрь Северодонецка. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, там идет уличный бой, поэтому жителям города опасно выходить из укрытий.

По данным СМИ, российские оккупанты отказались от варианта одновременного захвата всей территории Донбасса, включая Донецкую и Луганскую области.

По планам Кремля, первой должна быть захвачена Луганщина. При этом установлен срок ее оккупации до 1 июня.

В то же время сроком оккупации Донецкой области военным руководством РФ определено 1 июля.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Другие новости:

новости России война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:36

Не хотят воевать: под Северодонецком солдаты РФ стреляют друг другу в ноги

13:36

В Украине война пока не заканчивается, ситуация на фронте тяжелая - ДаниловВидео

13:27

Двоим оккупантам РФ суд дал по 11,5 лет тюрьмы за обстрелы Харьковщины из ГрадовВидео

13:17

Европа устала: зачем Запад оттягивал введение шестого пакета санкциймнение

13:00

Гороскоп на завтра 1 июня 2022: Львам – неожиданный поворот судьбы, Скорпионам – время перемен

Реклама
12:59

"К сердцу этот солдат прижимает унитаз": Невзоров показал, как "герои" РФ стали ворами и насильниками

12:54

Путин установил сроки захвата Донецкой и Луганской областей: СМИ назвали датыВидео

12:53

В Германии требуют от Шольца срочно предоставить Украине бронетранспортеры Marder

12:27

"ЧВК-шники все полегли": рашисты жалуются на потери и боятся воевать против ВСУВидео

12:18

Гороскоп на сегодня, 31 мая 2022: Ракам – судьбоносная встреча, Девам – семейные проблемы, Скорпионам – удача

12:02

Нынешняя война России и Украины может быть далеко не последней - первый замглавы МВД

11:38

Зеленский сообщил Эрдогану, что хочет встретиться с Путиным

11:38

Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донбасса - разведка БританииВидео

11:34

Зря радуются: почему ракеты США все равно долетят до Россиимнение

11:25

Пилоты Иван и Алексей выжили дважды: на поле боя и в жестоком русском плену

11:12

Смертельный обстрел Харькова: мать 5-месячного малыша рассказала, как оккупанты убили ее мужа и сына

11:01

"Сегодня йорка ели": солдаты РФ питаются собаками на ХерсонщинеВидео

10:24

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления": Пугачева впервые отреагировала на травлю в РФВидео

10:10

Росгвардейцы отказались повторно ехать на войну в Украину из-за низких выплат

09:51

Евросовет рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС уже на следующем заседании

Реклама
09:33

Херсон все ближе: ВСУ освободили Николаевку от российских захватчиковВидео

09:29

ВСУ будут наносить мощнейшие удары: Маломуж рассказал, когда ждать перелома в войнеВидео

09:16

Favbet отдал на благотворительность неликвид - СМИ

09:16

Перелом в войне с Россией: почему Германия и Франция боятся победы Украинымнение

08:51

Ночью РФ ударила ракетами по жилым домам и школе в Славянске: есть погибшие и раненыеВидео

08:50

ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ: нефтяное эмбарго введут частично

08:14

ЕС освободил Венгрию от введения нефтяного эмбарго против России

08:10

На юге ВСУ безжалостно уничтожили 78 рашистов, вражеские гаубицы, танки и "Грады"Видео

07:43

Украина получит от США ракеты MLRS дальностью около 70 км - советник Байдена

07:11

Путин отправил на Донбасс недобитки десантников: больше всего потерь среди военных из Дагестана и Бурятии

06:42

Недовольство командованием и потери офицеров РФ дают ВСУ возможности для контрнаступлений – ISW

06:29

Скоро Кремль истошно завопит: как Россия теряет аргумент, объясняющий аннексию Крымамнение

06:17

Гороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментовВидео

06:00

С Днем ангела, Юлия – сердечные поздравления и красивые картинки имениннице

05:27

Грозит ли Украине приостановка военной помощи от США – ответ послаВидео

04:55

Военный эксперт объяснил, почему русские изменили тактику в Украине

04:44

48-летняя Хайди Клум показала зажигательный танец в экстремальном мини

04:25

Раскалит до +31º, накроют мощные ливни: украинцам назвали датыВидео

04:05

Слава Каминская показала свою "новинку" в чулках и прозрачном боди

03:46

"Адам и Ева - русские, потому что голые и бедные": Татьяна Лазарева высмеяла пропагандистские шоу РФВидео

Реклама
03:15

В контрнаступление нужно идти постепенно: что для этого необходимо - экспертВидео

03:10

Самый простой и очень вкусный рецепт вареников: почему никогда нельзя выливать воду после варкиВидео

02:42

"В Кремле снова принялись сосать пустую соску": Гиркин внезапно набросился на Лаврова

02:10

Украину атакуют огромный град и сильнейшая жара: синоптики назвали самый жаркий день июняВидео

01:37

Младший сын Мадонны в алом платье перещеголял маму по глубине декольте

01:37

Политолог объяснил, как Шольц и Макрон содействуют новому насилию от Путина

00:51

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

00:18

"Профан и просто шоумен": российские полковники обсуждают Шойгу и провалы своей армии в УкраинеВидео

00:13

Лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк показал боевой шрам после ранения

30 мая, понедельник
23:49

Ситуация очень тяжелая: Зеленский назвал ключевые "мишени" оккупантов в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять