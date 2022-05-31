Не хотят воевать: под Северодонецком солдаты РФ стреляют друг другу в ноги

Военные Рф не хотят участвовать в боевых действиях / Фото УНИАН

Российские военные не хотят участвовать в боевых действиях в Украине и ищут любые способы, чтобы этого избежать. Путинские вояки готовы даже пойти на то, чтобы им прострелили ноги.

Как пишет 24 канал со ссылкой на источник в спецслужбах, кадровые российские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из сослуживцев и стреляют друг другу в ноги.

В результате полученных травм оккупантов забирают в госпиталь. Таким образом российские военные избегают боевых действий.

Как сообщал Главред, по данным британской разведки, Россия потеряла огромное количество офицеров среднего и младшего звена. В дальнейшем это приведет к снижению боевого духа солдат и плохой дисциплине войск.

При этом российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

Ситуация в Северодонецке

30 мая российским войскам удалось прорваться внутрь Северодонецка. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, там идет уличный бой, поэтому жителям города опасно выходить из укрытий.

По данным СМИ, российские оккупанты отказались от варианта одновременного захвата всей территории Донбасса, включая Донецкую и Луганскую области.

По планам Кремля, первой должна быть захвачена Луганщина. При этом установлен срок ее оккупации до 1 июня.

В то же время сроком оккупации Донецкой области военным руководством РФ определено 1 июля.

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