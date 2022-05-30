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Офицерский состав армии РФ понес сокрушительные потери в Украине - разведка Британии

30 мая 2022, 10:23

Нехватка офицеров приведет к снижению боевого духа солдат и плохой дисциплине.

РФ потеряла огромное количество офицеров в войне против Украины / nr2.com.ua, УНИАН

В жестокой войне против Украины Россия, которая сама начала эту войну, потеряла огромное количество офицеров среднего и младшего звена. В дальнейшем это приведет к снижению боевого духа солдат и плохой дисциплине войск. Об этом заявили в разведке Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

Младшим офицерам РФ приходилось управлять тактическими действиями самого низкого уровня. Это объясняется тем, что в российской армии не хватает хорошо обученных кадров и наделенных полномочиями военных сержантского состава, выполняющих эту роль в западных войсках.

На передовую также отправлялись командиры бригад и батальонов, так как они несут ответственность за действия своих подразделений.

Серьезные потери в офицерском составе только усугубят проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению. Менее эффективными также будут батальонные тактические группы, которые формируются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений. Это связано с тем, что в них небольшое количество младших командиров.

Также в разведке подтвердили, что среди российских сил на территории Украины происходят бунты, что приводит лишь к снижению боевого духа и нежеланию продолжать участвовать в боевых действиях.

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Напомним, в Украине ликвидировали российского полковника, работника пресс-службы Минобороны РФ Владимира Иванова.

Вчера стало известно о том, что ВСУ ликвидировали еще одного представителя российской военной верхушки – командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Вигуляра.

А недавно "грузом 200" стал российский подполковник - командир десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка Александр Достигаев. В свое время он даже был лучшим в номинации "Крылатая пехота" на военном фестивале "Армия России-2021".

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