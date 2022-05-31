Путин установил сроки захвата Донецкой и Луганской областей: СМИ назвали даты

Оккупантам установили сроки захвата Донбасса / Reuters

Российские оккупанты отказались от варианта одновременного захвата всей территории Донбасса, включая Донецкую и Луганскую области.

Как сообщает Канал 24 со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, президент России Владимир Путин поставил задачу российским военным выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Отмечается, что по планам Кремля, первой должна быть захвачена Луганская область. При этом установлен срок ее оккупации до 1 июня.

В то же время сроком оккупации Донецкой области военным руководством РФ определено 1 июля.

Добавим, что ситуация с Донецкой областью для россиян намного сложнее, чем в Луганской области.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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