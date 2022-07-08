Стреляют себе в ноги и не хотят воевать: оккупант рассказал о настроениях в армии РФ

Российские офицеры говорят, что те солдаты, которые устраивают бунты, поедут домой в последнюю очередь.
Российские оккупанты деморализованы, боятся мощи Вооруженных сил Украины и готовы даже стрелять себе в ноги, чтобы живыми вернуться с войны.
Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора путинского солдата с женой, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Во время разговора оккупант из подразделения, недавно записавший открытое видеообращение в командование о нарушении в оккупационной армии, рассказал жене о последствиях этого поступка.
"У нас здесь "самострельщик" ногу себе прострелил (…) Это тот, что говорил "я суицидник, состою на психиатрическом учете". Его обратно вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали, а, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете", – сказал он.
Жена, в свою очередь, рассказала, что в Сеть выложили обращение 109-го полка, 4-го батальона. И это уже пятое видео оккупантов, которые не хотят воевать.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.
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