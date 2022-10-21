Россия рано радуется: Тарас Загородний – об отставке Лиз Трасс

Борис Джонсон имеет наибольшие шансы стать преемником Лиз Трасс - Тарас Загородний / Коллаж Reuters, УНИАН, president.gov.ua

20 октября британский премьер-министр Лиз Трасс официально подала в отставку. Трасс пребывала на должности всего 45 дней, чем поставила рекорд по длительности полномочий премьера в новейшей истории Великобритании.

В интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, почему Борис Джонсон имеет все шансы вновь вернуться в кресло премьера, как смена руководства правительства Британии отразится на помощи Украины и почему Россия рано радуется турбулентности в Британии.

Кто может стать новым премьером Великобритании - у кого наибольшие шансы?

Судя по опросам, лидирует Борис Джонсон, последний из консерваторов. Но не исключено, что им станет и Риши Сунак, который все-таки вышел в финал с Лиз Трасс. Но нам необходимо понимать, насколько изменится политика в отношении Украины. Я думаю, что, в общем-то, сильно не изменится. Потому что Британия с самого начала достаточно целостно соблюдает позицию в отношении Украины - у нее есть свои интересы в Восточной Европе. И это вряд ли серьезно повлияет на политику Британии в отношении экономической и военной помощи, которую они нам предоставляют.

Ведь есть понятия глубинного государства и национальных интересов. Британия - это нация с большими имперскими традициями, нация выстраивания балансов. То есть они рассматривают Восточную Европу в качестве противовеса Германии и ее гегемонии на континенте. Соответственно, Британия все равно будет поддерживать Украину, потому что это в их интересах. Кроме того, у Великобритании также присутствуют интересы в черноморском регионе - то есть тут целый комплекс интересов, которые завязаны, на энергоносителях из Каспийского региона. В частности, есть перспектива получить к ним прямой доступ в обход России, через коридор Азербайджан-Грузия. То есть очень многое переплетено в общем контексте, что означает, что в горизонте года вряд ли что-то изменится в отношении Украины.

Был ли у Трасс шанс остаться или она изначально была не на своем месте?

Насколько мне известно, она пришла с достаточно противоречивой экономической программой, где предлагала и увеличение социальных стандартов, и снижение налогов. В Британии это невозможно, и, соответственно, после достаточно неуклюжих действий ее правительства начались колебания процентных ставок и волнения на рынке. Вследствие чего возник конфликт правительства с банком Англии и другими финансовыми институтами. В конце концов все это и привело к отставке Трасс. Надеюсь, что следующее правительство будет более грамотным и, если уж и будет что-либо обещать, то это будет реализовано более прагматично.

У кого из кандидатов, по-вашему, больше шансов вытащить Британию из кризиса?

Я в этом случае больше верю в Джонсона. Потому что лидер - это тот человек, которому верят. Вот он придет, скажет, что будет именно так, чем вселит уверенность в то, что сможет стать драйвером. Джонсон на это способен, поскольку он - человек времени кризиса. И он может сказать всем: "Идем за мной". И за ним пойдут. Не факт, что более спокойный человек сможет решить ситуацию, поскольку он будет теряться, осторожничать. К слову, Джонсона часто сравнивают с Черчиллем, поскольку он близок к нему по характеру - тот тоже часто шел против мейнстрима. И в этом плане Джонсон был бы более привлекательным кандидатом для британцев.

У консерваторов за последнее время произошло две громких отставки. Как вы считаете, насколько это скажется на их положении внутри страны - британцы от них не устали?

Для их ухода есть все шансы. Ведь когда происходят такие частые смены в консервативной партии, то понятно, что избиратели будут стремиться выбрать другую партию, которая предложит им альтернативу. Тем более, что Британия столкнулась с последствиями Брексита, на которые наложились ковидные ограничения и война в Украине, поскольку эти события тоже не добавляют стабильности ни европейской, ни британской экономикам. И понятно, что избиратели имеют право выбирать совершенно другое направление, которое будет для них более приемлемым.

Но смена власти в Великобритании происходит не так быстро, как в Украине. Там все иначе - этот процесс имеет свою инерцию. И даже если завтра там теоретически объявят перевыборы, то пока в Британии состоятся выборы, произойдет смена парламента и смена власти, все будет продолжать двигаться по тем же рельсам, которые были заложены Джонсоном и Трасс. Поскольку бюджеты уже утверждены, планы выполняются и обучение украинских военных по 10 тысяч в месяц тоже происходит.

Как эту турбулентность внутри Британии может использовать Россия?

Россияне лучше бы собой занимались, ведь для них ничего не изменится. Англосаксы могут долго запрягать, но когда уже запрягли и все, как поезд, пошло по колее, этот процесс уже не остановишь. Смена правительства никак не повлияет на общее поведение и интересы государственного аппарата. Плюс плохие новости для русских состоят в том, что в ВПК Великобритании вложены большие деньги. А когда это происходит, то есть когда ВПК раскочегаривается, то отрасль начинает диктовать условия правительствам с помощью лоббистских компаний и всех других структур, которые с этим связаны. Поэтому россияне, конечно, могут радоваться отставке Трасс, но это никак не поможет им спасти свою группировку под Херсоном, не добавит им новых танков и мотивированных вооруженных людей. Да и санкций с РФ никто не снимет. Потому что кумиром Трасс была Тетчер, Джонсона - Черчилль, который провел Великобританию через Вторую мировую войну. А все это, независимо от фамилии - плохие новости для России.