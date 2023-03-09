Ракетный обстрел Украины: РФ за раз выпустила свой месячный запас - разведка

Российские оккупанты использовали то количество ракет, которое могут производить на протяжении месяца.

РФ за раз использовала месячный запас ракет / Коллаж фото сайт Кремля, УНИАН

Российские оккупанты устроили ночной террор украинцам и посреди ночи 9 марта жестоко ударили ракетами. Во время этой атаки они использовали количество ракет, которое производят в течение месяца. Об этом во время телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

У РФ наблюдается серьезный дефицит ракет.

"Они месяц накапливали силы, в частности работало производство, но сегодня фактически все, что было произведено, было потрачено на украинские трансформаторы", - говорит Юсов.

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Россия пытается найти пути обхода санкций, которые были наложены из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Частично это может удаваться, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса... Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам изготовлять все, что нужно", - добавил он.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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