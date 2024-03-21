Удар по Киеву: в ГУР указали, куда россияне целились ракетами

У российских оккупантов были конкретные цели.

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Сегодня Россия атаковала Киев / Коллаж Главреда. Фото: Розетка, скриншоты видео Зеленского

Во время воздушной атаки на Киев в четверг, 21 марта, российские оккупанты направили "почти все" ракеты на объекты украинской разведки. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на анонимного "собеседника" в ГУР.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки. Все они сбиты", - цитирует УП своего собеседника.

Кроме того, из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что целью противника была также Служба внешней разведки.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Воздушная атака России на Киев 21 марта

Утром в четверг, 21 марта, в ряде областей Украины прогремели взрывы. В частности, впервые за долгое время Россия атаковала и Киев.

По данным городских властей, в небе над Киевщиной ПВО сбило более 30 враждебных целей - противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты.

По меньшей мере в трех районах столицы - в Подольском, Шевченковском и Святошинском - зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, в том числе повреждение детсада, возгорание припаркованных авто. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Пока точно известно о двух пострадавших - это девочка 11 лет и мужчина 38 лет.

Позже также стало известно о попадании ракет РФ в склад "Розетки". К счастью, без погибших.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, маршруты ракет указывают на то, что российские оккупанты надеялись прорвать ПВО Киева - рассчитывая на нехватку зенитных ракет у наших военных.

"Помните, были сообщения в иностранной прессе, что до конца марта они должны закончиться? Были такие опасения. Они хотели, очевидно, ударить с разных сторон по Киеву, чтобы добиться максимального успеха, на это рассчитывали", - считает Попович.

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