Запад принял принципиальное решение по войне в Украине: журналист раскрыл детали

Журналист отмечает, что страны-союзники Украины приняли для себя волевое решение поддерживать Украину в ее войне против российских оккупантов.

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Запад принял принципиальное решение по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, СтратКом ВСУ

Страны коллективного Запада приняли решение о том, что Путин не получит Украину, однако не оставить Украину и дать все Украине - это разные вещи. Об этом во время чата на Главреде заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Принципиальное решение о том, что Путин не получит Украину, принято. Мне очень тяжело говорить это, но это правда: украинцы сейчас своими жизнями оплачивают время подготовки Европы к войне с Россией", - отметил он.

Сотник добавляет, что украинские военные берут огонь войны на себя, пока европейские страны готовятся к активным боевым действиям.

"Вижу, например, что концерн Rheinmetall готов построить четыре завода в Украине. Это еще одно подтверждение моих слов о том, что коллективный Запад Украину не отдаст: ребята с деньгами никогда не будут вкладывать ни цента в обреченную на поражение территорию", - указывает журналист.

В то же время, он подчеркивает, что есть политическая воля и решение не отдать Украину. Однако сейчас Путин и его окружение находятся в трудной ситуации и загнаны, как медведь в берлогу.

"Коллективный Запад пытается выманить этого медведя из берлоги, дразнит - мол, высунься, и мы тебя пристрелим. Запад хочет, чтобы Путин и его братва сделали окончательный бросок, после которого их можно будет "мочить". Пока этого броска нет, но я вижу, как "клиент" созревает", - резюмировал журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что на Бахмутском направлении российские оккупанты сконцентрировали значительные силы.

Во время воздушной атаки на Киев в четверг, 20 марта, российские оккупанты направили "почти все" ракеты на объекты украинской разведки.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных Силах РФ сформировали так называемую "Днепровскую речную флотилию". Вероятно, она будет развернута в Херсонской области для защиты от вылазок украинских войск через Днепр и препятствования ВСУ в расширении плацдарма на левобережье Херсонской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 20 марта.

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