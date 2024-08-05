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Что значит, если порвалась цепочка на шее: почему запрещено дарить украшения

Юлия Закрепа
5 августа 2024, 17:20обновлено 5 августа, 18:09
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Что означает цепочка на шее и почему стоит насторожиться, если она порвалась - Главред собрал интересную информацию.
Что значит, если порвалась цепочка на шее: почему запрещено дарить украшения
Что делать, если порвалась цепочка / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Примета, почему рвутся цепочки на теле человека и чем это может грозить - Главред разобрался в этой теме и собрал полезные советы. В народе считают, если золотая или серебряная цепочка потемнела, то это означает проблемы со здоровьем.

Что значит, когда рвется цепочка с крестиком

Примета связана с потерей цепочки с крестиком имеет несколько значений. В народе считают, если цепочка с крестиком порвалась, то таким образом она выполнила свою защитную функцию и уберегла владельца от плохого влияния.

Также считается, что потеря цепочки или крестика может означать конец вашего жизненного пути. Поэтому "черная полоса" в жизни может закончиться, а в ближайшее время все изменится к лучшему и придет долгожданное счастье и успех.

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Однако, священники считают, что потеря цепочки с крестиком является абсолютно случайным событием. Человек не останется без защиты, ведь крест имеет лишь символ веры.

Что значит, если порвалась цепочка на шее

В народе считают, если цепочка порвалась у женатого мужчины или женщины, то это может означать ссору между супругами. Если цепочка порвалась у одинокого человека, то может означать, что кто-то хотел навести на вас негативное влияние.

Однако, если вы потеряли собственную цепочку, то это может означать, что вы идете не своим путем. Необходимо остановиться, пересмотреть и переосмыслить собственные планы и тогда успех вам гарантирован.

Что значит, когда дарят цепочку

Наши предки считали, если принимать в подарок цепочку, то можно стать зависимым от чужой воли. Цепочку могут дарить только самые близкие родные люди. Также существует поверье, что подаренная цепочка может означать расставание между людьми.

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