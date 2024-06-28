Как узнать размер кольца - самые простые методы

Подобрать кольцо на предложение или подарок любимому человеку - задача не из простых. Особенно сложно не прогадать с размером - чтобы кольцо налезло и не слетало. А как узнать размер кольца на палец девушке рассказали профессионалы. В видеоблоге KVITEN поделились эффективными лайфхаками, как узнать размер кольца без лишних хлопот и волнений.
Как узнать размер пальца для кольца
Самый простой способ определить размер пальца - это измерить окружность пальца и полученный результат поделить на 3.14. Например, окружность у вас 53 мм. Если поделить ее на указанное число, получится 16.8.
Как узнать размер кольца по кольцу
Еще один простой вариант - измерить диаметр на уже имеющемся кольце. Этот метод как раз можно отнести к тем, как узнать размер кольца незаметно. Если вы, например, хотите удивить девушку приятным подарком, то возьмите ее кольцо и измерьте внутренний диаметр. Он соответствует размеру пальца. То есть, если у вас получилось 16 мм - это 16 размер.
Как определить размер кольца по картинке
Поскольку вопрос измерения стоит достаточно остро, многие ювелирные магазины создали специальные изображения с кольцами, по которым также можно определить размер кольца. Для этого метода снова необходимо иметь кольцо, которое человек уже носит или ленту, которой вы обмеряли его палец. Приложите их к каждому нарисованному кольцу, пока не выясните, какое идеально вписывается в диаметр.
Как узнать размер кольца - приложение онлайн
Технологии вышли на новый уровень и теперь размер кольца можно определить даже через приложение. Для того, чтобы его найти, достаточно ввести в поиске Google Play или App Store "Размер кольца узнать". И смартфон предложит вам карманные справочники для определения размера кольца, которые обеспечат точные результаты всего несколькими прикосновениями.
Как узнать размер пальца для кольца мужчины
Определение размера пальца у мужчин не отличается от женщин. Кроме вышеперечисленных вариантов можно воспользоваться методом нити. Ее нужно плотно обернуть вокруг пальца, отметить границу наложения, а затем измерить длину полученного отрезка.
Что такое KVITEN?
KVITEN - YouTube-канал украинской компании по продаже серебряных украшений. На нем публикуют обзоры на украшения и полезные лайфхаки.
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