Нужны всего 2 ингредиента: женщина поделилась лайфхаком для чистки украшений

Для чистки украшений она использует всего два ингредиента, которые наверняка уже есть в ваших кухонных шкафах.

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Как сделать раствор для чистки украшений / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

На украшения, которые мы носим каждый день, например кольца и ожерелья, в течение дня воздействует множество факторов - от мыла и воды до загрязнений.

Синди Гарсия поделилась в TikTok, как она чистит свои кольца, делая их сверкающими. Для чистки украшений она использует всего два ингредиента, которые наверняка уже есть в ваших кухонных шкафах.

TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия. видео дня

Эти элементы могут сделать ваши драгоценные изделия тусклыми, поэтому очень важно регулярно чистить их, чтобы сохранить блеск. Однако не менее важно чистить их правильно, чтобы не повредить драгоценные камни или другие детали, которые могут отклеиться или обесцветиться.

Вы можете заплатить ювелиру или купить специальное средство для чистки, но на самом деле вы можете так же легко привести в порядок свои любимые изделия дома - и при этом сэкономить немного денег

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

"Чищу свои кольца только белым дистиллированным уксусом и мылом для посуды. Хочу отучить вас покупать средства для чистки ювелирных изделий. Это работает так же хорошо", - отметила Синди в подписи к видео.

Сначала Синди вскипятила чайник с водой и одновременно добавила в чашку полный колпачок уксуса и немного средства для мытья посуды. Затем она опустила в чашку свои кольца и залила их кипятком.

"Оставьте кольца на 15 минут", - посоветовала Синди.

По истечении этого времени она взяла зубную щетку и почистила кольца смесью. Затем она высушила их с помощью кухонной бумаги, после чего они выглядели "как новые".

Смотрите видео о том, как почистить ювелирное украшение в домашних условиях:

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