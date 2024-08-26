Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт

В правилах дорожного движения есть много разнообразных дорожных знаков, но знаете ли вы, что означают цифры на дороге?

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Что за таблички с цифрами на трассе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pdd.com.ua

Наверное все хоть раз в жизни обращали внимание на небольшие синие таблички с цифрами вдоль дорог. Но задумывались ли вы что означают эти цифры на дорожных знаках?

Что означают цифры вдоль дороги

Как сообщает государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, это информационно-указательный километровый знак. Он указывает расстояние от начала дороги и является чрезвычайно полезным для ориентирования.

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Их используют для отметки расположения того или иного объекта. Чаще всего, это хороший ориентир во время чрезвычайных ситуаций, ДТП, или ремонтных работах.

"Допустим, вы находитесь возле таблички с отметкой 45 на дороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (на г.Гомель). Поскольку километры считаются от начала дороги, в этом случае от Киева, вы - вблизи села Залесье, в Броварском районе", - говорится в сообщении агентства.

Поэтому, если кто-то у вас спросит, что за таблички с цифрами на трассе, то знайте, что это "Километровый знак" (5.68), который указывает расстояние от начала дороги (населенного пункта, государственной границы, места прилегания к другой дороге или от другого объекта согласно паспорту дороги) до места установки знака.

Километровый знак / фото: vodiy.ua

Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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