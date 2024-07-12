Огурцы, как в McDonald’s - секретный рецепт раскрыт

Аппетитные и невероятно вкусные маринованные огурцы стали настоящей визитной карточкой ресторана McDonald’s. Предлагаем вам рецепт таких же огурцов, оказывается, готовить их проще простого.
Огурцы, как в McDonald’s – проверенный рецепт
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
- Лук – 3 шт.
- Соль – 2 ст. л.
Маринад:
- Вода – 100 мл
- Сахар – 200 г
- Уксус – 150 г
- Куркума – 0,5 ч. л.
- Французская горчица – 1 ст. л.
Огурцы нарежьте на кружочки, а лук полукольцами.
К овощам добавьте соль и оставьте под прессом на 2 часа.
Теперь промойте огурцы водой и отправьте на дуршлаг, чтобы стекла вода.
Для маринада смешайте все необходимые ингредиенты и поставьте на огонь до закипания.
В маринад отправьте огурцы с луком и проварите 3 минуты.
Разложите в простерилизованные банки и закатайте крышками.
Такие огурцы станут прекрасным дополнением бутербродов, пиццы и других блюд. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как приготовить маринованные огурцы:
Кто такая anna_sholkova?
anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 6 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Вас может заинтересовать:
- Ужин на всю семью: элементарный рецепт запеканки с секретом
- Нескучный салат из огурцов за 5 минут: шикарный рецепт
- Ложка будет стоять: рецепт нереального абрикосового варенья - такое не купишь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред