Огурцы, как в McDonald’s - секретный рецепт раскрыт

Рецепт приготовления тех самых огурцов, которые добавляют в бургеры в McDonald’s.

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Маринованные огурцы рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Аппетитные и невероятно вкусные маринованные огурцы стали настоящей визитной карточкой ресторана McDonald’s. Предлагаем вам рецепт таких же огурцов, оказывается, готовить их проще простого.

Огурцы, как в McDonald’s – проверенный рецепт

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг

Лук – 3 шт.

Соль – 2 ст. л.

Маринад:

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Вода – 100 мл

Сахар – 200 г

Уксус – 150 г

Куркума – 0,5 ч. л.

Французская горчица – 1 ст. л.

Огурцы нарежьте на кружочки, а лук полукольцами.

К овощам добавьте соль и оставьте под прессом на 2 часа.

Теперь промойте огурцы водой и отправьте на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Для маринада смешайте все необходимые ингредиенты и поставьте на огонь до закипания.

В маринад отправьте огурцы с луком и проварите 3 минуты.

Разложите в простерилизованные банки и закатайте крышками.

Такие огурцы станут прекрасным дополнением бутербродов, пиццы и других блюд. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить маринованные огурцы:

Кто такая anna_sholkova? anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 6 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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