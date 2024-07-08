Почему желтеют огурцы и листья в открытом грунте: как спасти урожай

Одна из причин, почему огурцы начинают желтеть и перестают расти, кажется совершенно безвредной.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-zhelteyut-ogurcy-i-listya-v-otkrytom-grunte-kak-spasti-urozhay-10579199.html Ссылка скопирована

Почему желтеют огурцы и листья в открытом грунте / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Уже многие украинцы собрали первый урожай огурцов, но многие и столкнулись с проблемой - желтеют листья огурцов. Это распространенная проблема, которую необходимо решать, чтобы не остаться без урожая.

Почему у огурцов желтеют маленькие огурчики?

Часто садоводы высаживают гибридные растения, которые образуют множество цветков, создавая впечатление будущего обильного урожая. Однако часто случается обратное: все завязи начинают сохнуть и опадать. Это происходит потому, что растение начинает потреблять все больше полезных веществ, пишет эксперты из agro-market.

видео дня

Как только запасы исчерпываются, оно избавляется от лишних завязей, сбрасывая их. Даже 25-30 цветков на одном растении могут ухудшить урожай. Решение проблемы довольно простое: необходимо своевременно удалить лишние завязи. Тогда у растения будет достаточно энергии и питательных веществ для обеспечения хорошего урожая.

Чего не хватает когда желтеют листья?

Одна из причин, почему огурцы начинают желтеть и перестают расти, кажется совершенно безвредной - это длительное выращивание их на одном и том же участке года за годом.

Что известно о YouTube-канале Agro-Market? YouTube-канал Agro-Market – канал одноименного интернет-магазина, который продает все для сада и огорода. На этом канале публикуются видеообзоры семян, саженцев, кустарников и других товаров для сада и огорода, продаваемых магазином. Также публикуются видео с советами о выращивании овощей, фруктов, цветов и других домашних растений, защите от вредителей. На канал подписано 136 тысяч пользователей.

В течение этого времени в почве накапливаются микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания именно для этой культуры. Как можно решить эту проблему? Одним из способов является посев сидератов - специальных растений, обладающих фитосанитарными свойствами.

Что надо делать, если огурцы желтеют?

Завязь - это часть цветка, где формируются огурчики при опылении. Они могут желтеть из-за недостаточного полива и дефицита питательных веществ, как и листья. Однако причины желтизны часто глубже. На сортовых огурцах завязь может желтеть и опадать от слабости всего растения. На гибридах – от изобилия плодов, которые растение просто не в силах вырастить.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Тогда владелец должен заботиться о растении, обрывать лишние бутоны, оставив до 30 плодов. Иногда связь желтеет и засыхает, поскольку не произошло опыления. В этом случае растение можно помочь, оторвав несколько мужских цветков и опылив их вручную, советуют эксперты из Аптеки садівника.

Что такое "Аптека cадовода"? ТМ "Аптека cадовода" появилась в 2008 году. Ее "отцом" является известная украинская компания Укравит Сайенс Парк, которая более 20 лет производит продукцию для аграрных предприятий – препараты, обеспечивающие максимальную защиту сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей (насекомых, клещей, грызунов), возбудителей болезней растений, а также сорняков. ТМ "Аптека cадовода" создана специально для садоводов и огородников для защиты культур от вредителей, болезней и сорняков.

Иногда в гуще листьев скрывается большой огурец, в котором созревают семена. Это растение направляет все силы в семенной мешок, поэтому у него не остается энергии и питательных веществ для формирования других плодов. Важно помнить, что огурцы нуждаются в регулярном сборе урожая – раз в 2–3 дня, иначе последующие огурцы могут не формироваться.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред