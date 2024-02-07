Как обманывает Макдональдс: блогер-миллионник провела эксперимент

Мадональдс - всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания. Трудно найти человека, который хоть раз в жизни, но не воспользовался её услугами. Мы расскажем, как Макдональдсе обманывают посетителей.
На чем зарабатывает мак
Известный в Украине блогер-миллионник Виктория Киктенко, которая славится своими проверками продуктов на качество, также проверила и Макдональдс. Оказалось, что в сети неплохо "нагревают руку" на своих же клиентах.
О том, как обманывает макдональдс, Киктенко рассказала в своем ТикТок. Блогер сравнила три разных размера картошки-фри и взвесила наполнение каждого, от маленького до большого набора.
Как оказалось, в маленьком наборе картошки фри грамовка точно такая же, как и в среднем. Однако какое же было удивление, когда она сравнила вес маленького и среднего пакета фри с большим. Конечно, в большом вес был больше на 30 грамм.
Но почему вес маленького и среднего картофеля оказался одинаковым - непонятно.
Смотрите видео-эксперимент о Макдональдсе:
@kik_vika_ Як вам результат? Наступного разу я з вагами прям в мак піду?? #blogger#рекомендации#поради#картошка#картошкафри#обман#макдональдс#расследование♬ оригинальный звук - Kik_Vika_
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