Как обманывает Макдональдс: блогер-миллионник провела эксперимент

Гларед расскажет, как известная во всем мире сеть Макдональдс зарабатывает на своих посетителях.

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Как обманывает Макдональдс / коллаж: Главред, фото: скриншот

Мадональдс - всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания. Трудно найти человека, который хоть раз в жизни, но не воспользовался её услугами. Мы расскажем, как Макдональдсе обманывают посетителей.

На чем зарабатывает мак

Известный в Украине блогер-миллионник Виктория Киктенко, которая славится своими проверками продуктов на качество, также проверила и Макдональдс. Оказалось, что в сети неплохо "нагревают руку" на своих же клиентах.

О том, как обманывает макдональдс, Киктенко рассказала в своем ТикТок. Блогер сравнила три разных размера картошки-фри и взвесила наполнение каждого, от маленького до большого набора.

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Как оказалось, в маленьком наборе картошки фри грамовка точно такая же, как и в среднем. Однако какое же было удивление, когда она сравнила вес маленького и среднего пакета фри с большим. Конечно, в большом вес был больше на 30 грамм.

Но почему вес маленького и среднего картофеля оказался одинаковым - непонятно.

Смотрите видео-эксперимент о Макдональдсе:

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