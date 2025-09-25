Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

26 сентября не стоит много работать - этот день для молитвы и глубоких размышлений.

26 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 26 сентября

Что нельзя делать 26 сентября

Народные приметы и традиции

В пятницу, 26 сентября, верующие празднуют день памяти святого апостола и епископа Иоанна Богослова. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Иоанн Богослов был сыном Заведея и Саломеи, братом апостола Иакова. Семья происходила из Вифсаиды, а сам Иван был рыболовом на Генисаретском озере. Сначала Иоанн был учеником Иоанна Крестителя, а затем, услышав призыв Христа, стал его учеником. Он принадлежал к ближайшему кругу Спасителя вместе с Петром и Иаковом. Иоанн известен как "ученик, которого любил Иисус" (Евангелие от Иоанна).

Он единственный из апостолов остался у креста во время распятия и принял на попечение Пресвятую Богородицу. Иоанн проповедовал в Иерусалиме, Самарии, а позже поселился в Эфесе (Малая Азия), где стал духовным наставником местной церкви. При императоре Домициане был сослан на остров Патмос, где по преданию получил откровение, записанное в книге Апокалипсиса. После смерти Домициана вернулся в Эфес, где завершил жизнь.

Что нельзя делать 26 сентября

Не стоит много работать - этот день для молитвы и глубоких размышлений.

Нельзя отказывать в помощи - это большой грех.

Запрещается давать деньги в долг - говорили: "На Богослова не давай денег, потому что сам будешь бедствовать".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

аисты еще не улетели к мягкой и поздней зиме;

в воздухе много паутины - ждите сухую и длинную осень;

пошел дождь к сырой и затяжной осени;

тихий и ласковый ветер - ждите зимы без резких морозов;

ясная и звездная ночь - будет сухая погода и большой урожай в следующем году.

В народе 26 сентября называлось Иван Богослов Осенний. Считалось, что после этого дня тепло уже мало. Часто говорили: "Пришел Богослов - тепло забрал и холод привел".

Именины 26 сентября

Какие завтра именины: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий.

Талисманом человека, рожденного 26 сентября является авантюрин. Издавна было убеждение, что этот минерал облегчает проявления аллергических дерматитов. Также существует мнение, что авантюрин может быть полезным при недугах сердечно-сосудистой системы.

