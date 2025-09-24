Укр
Почему 25 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
24 сентября 2025, 12:33
25 сентября нельзя прясть и шить после заката - "запутаете" свою судьбу.
25 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать
В четверг, 25 сентября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Евфросинии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 сентября

Евфросинья родилась в богатой и знатной семье в Александрии (Египет). С юности она стремилась к духовной жизни. Когда отец хотел выдать ее замуж, девушка тайно покинула дом. Чтобы сохранить свою невинность и избежать принудительного брака, Евфросиния переоделась в мужскую одежду и вступила в монастырь под именем Изумруд. Никто не догадывался о ее женской природе. Она подвизалась в суровых постах, молитвах, служении братии, снискав уважение монахов как муж благочестия. Лишь перед смертью Евфросиния открыла свою тайну собственному отцу, случайно пришедшему в тот же монастырь за духовным советом. Ее праведная жизнь стала свидетельством полной преданности Богу и победы духа над телесными страстями.

Что нельзя делать 25 сентября

  • Женщинам запрещается заниматься тяжелым физическим трудом - в народе считали, что в этот день нужно беречь силы, особенно молодым девушкам.
  • Нельзя прясть и шить после заката - "запутаете" свою судьбу.
  • Не следует лениться - считалось, что кто в этот день поможет нуждающемуся или сироте, тот получит благословение святой.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • солнечный и ясный день до холодной, но сухой осени;
  • морося или дождь - ждите снежную и относительно теплую зиму;
  • северный ветер - придет быстрое похолодание;
  • утром туман стелется по земле - на несколько дней установится тихая и теплая погода;
  • много рябит - зима будет суровой.

В народе 25 сентября носило название Евфросинья-останница. Ведь это был рубеж: завершение жатвы, конец теплой осени. Считалось, что после этого дня уже нельзя оставлять в поле необмолоченную рожь. Девушки в этот день молились святой о счастливой судьбе, чистоте сердца и добром человеке. В народе даже говорили: "Евфросинья день уравновешивает - после него солнце скорее к зиме клонится".

Именины 25 сентября

Какие завтра именины: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 25 сентября является гематит. С давних времен гематит воспринимался как олицетворение силы и оберег от опасностей. Ему приписывают свойство укреплять внутреннюю энергию человека и придавать ему выносливость.

