Почему 24 сентября нельзя занимать деньги: какой церковный праздник

В среду, 24 сентября, верующие празднуют день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Текла родилась в благочестивой семье в Иконии (Малая Азия, ныне Турция). Приняла христианство под влиянием проповеди Павла и стала его последовательницей. Известна тем, что отказалась от брака в пользу духовной жизни, посвятив себя служению Христу. По преданию, ее неоднократно подвергали смертельным испытаниям за веру (сожжение, обращение к диким зверям), но Божья благодать спасала ее. После этих испытаний Текля продолжила проповедовать Евангелие в разных городах, обращая людей в христианство.
Что нельзя делать 24 сентября
- Не стоит начинать новые дела - считалось, что они могут не завершиться успешно.
- Нельзя ссориться и выяснять отношения, потому что день ассоциировался с чистотой и миром.
- Не следует занимать деньги или отдавать вещи из дома, чтобы не вынести достаток.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- дождь 24 сентября - вся осень будет мокрой;
- сильный ветер - ждите бурю и метели зимой;
- аисты еще остаются - осень будет теплой и длинной;
- ночью появились первые заморозки - к ранней, но короткой зиме.
В народе 24 сентября называлось Заревницей. В этот период часто наблюдали яркие красные рассветы и закаты, которые указывали на резкое изменение погоды.
Именины 24 сентября
Какие завтра именины: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.
Талисманом человека, рожденного 24 сентября, является малахит. С древнейших времен камень считали надежным защитником путешественников, а малахиту приписывали особую силу - он способен восстанавливать гармонию и покой во взаимоотношениях.
