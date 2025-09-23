Почему 24 сентября нельзя занимать деньги: какой церковный праздник

24 сентября не стоит начинать новые дела - считалось, что они могут не завершиться успешно.

24 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать

Какой церковный праздник 24 сентября

Что нельзя делать 24 сентября

Народные приметы и традиции

В среду, 24 сентября, верующие празднуют день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Текла родилась в благочестивой семье в Иконии (Малая Азия, ныне Турция). Приняла христианство под влиянием проповеди Павла и стала его последовательницей. Известна тем, что отказалась от брака в пользу духовной жизни, посвятив себя служению Христу. По преданию, ее неоднократно подвергали смертельным испытаниям за веру (сожжение, обращение к диким зверям), но Божья благодать спасала ее. После этих испытаний Текля продолжила проповедовать Евангелие в разных городах, обращая людей в христианство.

Что нельзя делать 24 сентября

Не стоит начинать новые дела - считалось, что они могут не завершиться успешно.

Нельзя ссориться и выяснять отношения, потому что день ассоциировался с чистотой и миром.

Не следует занимать деньги или отдавать вещи из дома, чтобы не вынести достаток.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь 24 сентября - вся осень будет мокрой;

сильный ветер - ждите бурю и метели зимой;

аисты еще остаются - осень будет теплой и длинной;

ночью появились первые заморозки - к ранней, но короткой зиме.

В народе 24 сентября называлось Заревницей. В этот период часто наблюдали яркие красные рассветы и закаты, которые указывали на резкое изменение погоды.

Именины 24 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.

Талисманом человека, рожденного 24 сентября, является малахит. С древнейших времен камень считали надежным защитником путешественников, а малахиту приписывали особую силу - он способен восстанавливать гармонию и покой во взаимоотношениях.

