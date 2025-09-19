Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
19 сентября 2025, 10:48
37
20 сентября нельзя отказывать другим в помощи, потому что можешь сам потерять ее в момент затруднения.
20 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать
20 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

Вы узнаете

  • Какой церковный праздник 20 сентября
  • Что нельзя делать 20 сентября
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 20 сентября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Евстафия Плакиды и других. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 сентября

Святой Евстафий Плакида - римский воин, живший во II веке. Родился в богатой и знатной семье, служил в римской армии, но после чудесного спасения от льва в охотничьей ловушке обратился в христианство.

видео дня

Феопистия - его верная жена, вместе с мужем прошла испытание страданиями и преследованием через веру. Агапий и Феопист - их дети, также принявшие мученическую смерть за Христа. Все они отказались от поклонения языческим богам и остались верны Христу, даже когда за это угрожала смерть. Римский император приказал казнить их: Евстафия, Феопистия и детей подвергли пыткам и казнили, но их подвиг стал символом семейной веры и жертвенности.

Что нельзя делать 20 сентября

  • Нельзя отказывать другим в помощи, потому что можешь сам потерять ее в момент затруднения.
  • Не следует громко смеяться, слишком веселиться - это день размышлений и молитв.
  • Запрещается занимать деньги - вынесете из дома все благополучие.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • тёплые и ясная погода - ждите длительную сухую осень;
  • вечером ясная луна - скоро ударят первые заморозки;
  • сильный ветер указывает на длинную зиму с вьюгами;
  • пауки плетут длинные паутинки - до сухой и солнечной погоды;
  • листья с берез начали активно опадать - к короткой осени и суровой зиме.

В народе 20 сентября называлось Холодные воды. Так как с этого времени вода в колодцах и реках становилась холоднее, осень брала верх.

Именины 20 сентября

Какие завтра именины: Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 20 сентября является карнеол. Камень, известный людям более восьми веков. Ему приписывают способность оберегать сердце и способствовать гармонии в любовных отношениях.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:36Синоптик
Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

10:28Синоптик
Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

10:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

Последние новости

11:36

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:18

"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует МосквуВидео

11:17

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

11:01

Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

10:49

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
10:48

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

10:40

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

10:28

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Реклама
10:17

"Боже упаси": Киркоров пожаловался на детей, которых забрал из Дубая

10:17

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

10:10

"Успешный рейд": украинские спецназовцы уничтожили в море технику врага

10:08

Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

10:06

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

09:29

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремлямнение

09:22

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:21

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

09:21

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответилВидео

09:20

"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

09:01

В автокатастрофе погиб молодой американский актер

Реклама
09:00

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакВидео

08:51

Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФВидео

08:40

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

07:40

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

07:10

Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

03:54

Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

03:24

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

01:37

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:30

После клинической смерти и покушения: как сейчас выглядит Лесик

00:54

Новая стратегия защиты от "Шахедов": Шмыгаль рассказал о масштабном плане

00:06

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

Реклама
18 сентября, четверг
23:47

Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять