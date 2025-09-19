Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

20 сентября нельзя отказывать другим в помощи, потому что можешь сам потерять ее в момент затруднения.

20 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

Какой церковный праздник 20 сентября

Что нельзя делать 20 сентября

Народные приметы и традиции

В субботу, 20 сентября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Евстафия Плакиды и других. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 сентября

Святой Евстафий Плакида - римский воин, живший во II веке. Родился в богатой и знатной семье, служил в римской армии, но после чудесного спасения от льва в охотничьей ловушке обратился в христианство.

Феопистия - его верная жена, вместе с мужем прошла испытание страданиями и преследованием через веру. Агапий и Феопист - их дети, также принявшие мученическую смерть за Христа. Все они отказались от поклонения языческим богам и остались верны Христу, даже когда за это угрожала смерть. Римский император приказал казнить их: Евстафия, Феопистия и детей подвергли пыткам и казнили, но их подвиг стал символом семейной веры и жертвенности.

Что нельзя делать 20 сентября

Нельзя отказывать другим в помощи, потому что можешь сам потерять ее в момент затруднения.

Не следует громко смеяться, слишком веселиться - это день размышлений и молитв.

Запрещается занимать деньги - вынесете из дома все благополучие.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тёплые и ясная погода - ждите длительную сухую осень;

вечером ясная луна - скоро ударят первые заморозки;

сильный ветер указывает на длинную зиму с вьюгами;

пауки плетут длинные паутинки - до сухой и солнечной погоды;

листья с берез начали активно опадать - к короткой осени и суровой зиме.

В народе 20 сентября называлось Холодные воды. Так как с этого времени вода в колодцах и реках становилась холоднее, осень брала верх.

Именины 20 сентября

Какие завтра именины: Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 20 сентября является карнеол. Камень, известный людям более восьми веков. Ему приписывают способность оберегать сердце и способствовать гармонии в любовных отношениях.

