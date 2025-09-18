Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В пятницу, 19 сентября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 19 сентября
Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт принадлежат к раннехристианским мученикам, пострадавшим за веру в Иисуса Христа во времена гонений, организованных римскими властями.
Трофим и Савватий были христианами из Антиохии Писидийской. Они прибыли в город Синнад, где в то время проходил языческий праздник и жертвоприношение идолам. Не желая участвовать в этом, они открыто исповедовали веру во Христа. Их арестовали и отвели на суд к правителю Фракитию. Под пыткой Трофим и Савватий твердо исповедовали христианство.
После многочисленных издевательств Савватий умер в тюрьме от ран, а Трофим был отправлен во Фригию, где его передали на новые мучения. Во Фригии жил знатный и богатый сенатор Доримедонт, тайно исповедовавший христианство. Узнав Трохима, он пытался помочь ему, поддержать и посетить в тюрьме. Это разоблачило его веру. Доримедонта также бросили в тюрьму и подвергли пыткам. По преданию, его заставляли участвовать в зверских игрищах: бросали к диким зверям, но те не трогали его. После этого Доримедонта и Трофима казнили - им отрубили головы.
Что нельзя делать 19 сентября
- Нельзя начинать важные дела - считается, что они не принесут успеха.
- Не следует ссориться, ругаться - это привлекает беду в дом.
- Запрещается тяжело работать после заката - считалось, что "ночная усталость" уносит годы жизни.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- солнечный и ясный день - до затяжной и теплой осени;
- утром очень холодно - зима придет рано;
- сильный ветер означает ураганную и холодную зиму;
- дождь на Трофима - ждите раннего первого снега.
В народе 19 сентября носило название Трофимов день. Часто говорили: "Как Трофим, такая и зима будет" - если тепло и сухо, то и зима обещает быть кротким; если же холод и дождь, то и зима суровая.
Именины 19 сентября
Какие завтра именины: Гаврила, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.
Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. С давних времен бытовало убеждение, что этот камень имеет силу останавливать кровотечения. Также в народе считалось, что гелиотроп способен активизировать и усиливать работу мозга.
