Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Народные приметы и традиции

В пятницу, 19 сентября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 19 сентября

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт принадлежат к раннехристианским мученикам, пострадавшим за веру в Иисуса Христа во времена гонений, организованных римскими властями.

Трофим и Савватий были христианами из Антиохии Писидийской. Они прибыли в город Синнад, где в то время проходил языческий праздник и жертвоприношение идолам. Не желая участвовать в этом, они открыто исповедовали веру во Христа. Их арестовали и отвели на суд к правителю Фракитию. Под пыткой Трофим и Савватий твердо исповедовали христианство.

После многочисленных издевательств Савватий умер в тюрьме от ран, а Трофим был отправлен во Фригию, где его передали на новые мучения. Во Фригии жил знатный и богатый сенатор Доримедонт, тайно исповедовавший христианство. Узнав Трохима, он пытался помочь ему, поддержать и посетить в тюрьме. Это разоблачило его веру. Доримедонта также бросили в тюрьму и подвергли пыткам. По преданию, его заставляли участвовать в зверских игрищах: бросали к диким зверям, но те не трогали его. После этого Доримедонта и Трофима казнили - им отрубили головы.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя начинать важные дела - считается, что они не принесут успеха.

Не следует ссориться, ругаться - это привлекает беду в дом.

Запрещается тяжело работать после заката - считалось, что "ночная усталость" уносит годы жизни.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день - до затяжной и теплой осени;

утром очень холодно - зима придет рано;

сильный ветер означает ураганную и холодную зиму;

дождь на Трофима - ждите раннего первого снега.

В народе 19 сентября носило название Трофимов день. Часто говорили: "Как Трофим, такая и зима будет" - если тепло и сухо, то и зима обещает быть кротким; если же холод и дождь, то и зима суровая.

Именины 19 сентября

Какие завтра именины: Гаврила, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. С давних времен бытовало убеждение, что этот камень имеет силу останавливать кровотечения. Также в народе считалось, что гелиотроп способен активизировать и усиливать работу мозга.

