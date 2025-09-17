Почему 18 сентября нельзя злоупотреблять вином и едой: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В четверг, 18 сентября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 18 сентября
Евмений родился на острове Крит. С юных лет отличался кротостью, чистотой сердца и любовью к молитве. Отказавшись от мирских удовольствий, он вступил в монастырь, где подвизался в служении, посте и молитве. Его отличали смирение, терпение и щедрость к бедным. Из-за высокого духовного авторитета братия и народ избрали его епископом Гортинским (древняя митрополия Крита). На епископской кафедре он проявил себя как подлинный пастырь: учил, укреплял в вере, помогал отверженным и защищал церковь от ересей. Святой Евмений умер мирно в VII веке, пребывая в изгнании за верность православной вере. Его мощи хранились на Кипре и уважались как источник исцелений.
Что нельзя делать 18 сентября
- Нельзя ссориться - все вернется сторицей к вам.
- Не желательно злоупотреблять вином, едой - воздержитесь от излишеств.
- Запрещается отказывать в помощи - святой Евмений особенно прославился своим милосердием.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- дождь на Евмения - осень будет затяжной и влажной;
- ясная погода - до сухой и спокойной осени;
- сильный ветер - зима будет ветреной и метельной;
- туман с утра - до теплой осени, но с частыми сырыми днями;
- ясный месяц ночью - до холодной, но сухой зимы;
- если птицы летят клином в теплые края - зима наступит рано.
В народе 18 сентября носило название Евмения Осенний указатель. Часто наши предки даже говорили: "Какой Евмений, такова и осень будет".
Именины 18 сентября
Какие завтра именины: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросинья, Ирина, София.
Талисманом человека, рожденного 18 сентября является змеевик. Его ценили как материал для обработки и изготовления изделий, а с давних пор змеевик считали лечебным камнем, помогающим облегчить головную боль.
