Почему 18 сентября нельзя злоупотреблять вином и едой: какой церковный праздник

18 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 18 сентября

Что нельзя делать 18 сентября

Народные приметы и традиции

В четверг, 18 сентября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 сентября

Евмений родился на острове Крит. С юных лет отличался кротостью, чистотой сердца и любовью к молитве. Отказавшись от мирских удовольствий, он вступил в монастырь, где подвизался в служении, посте и молитве. Его отличали смирение, терпение и щедрость к бедным. Из-за высокого духовного авторитета братия и народ избрали его епископом Гортинским (древняя митрополия Крита). На епископской кафедре он проявил себя как подлинный пастырь: учил, укреплял в вере, помогал отверженным и защищал церковь от ересей. Святой Евмений умер мирно в VII веке, пребывая в изгнании за верность православной вере. Его мощи хранились на Кипре и уважались как источник исцелений.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя ссориться - все вернется сторицей к вам.

Не желательно злоупотреблять вином, едой - воздержитесь от излишеств.

Запрещается отказывать в помощи - святой Евмений особенно прославился своим милосердием.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь на Евмения - осень будет затяжной и влажной;

ясная погода - до сухой и спокойной осени;

сильный ветер - зима будет ветреной и метельной;

туман с утра - до теплой осени, но с частыми сырыми днями;

ясный месяц ночью - до холодной, но сухой зимы;

если птицы летят клином в теплые края - зима наступит рано.

В народе 18 сентября носило название Евмения Осенний указатель. Часто наши предки даже говорили: "Какой Евмений, такова и осень будет".

Именины 18 сентября

Какие завтра именины: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросинья, Ирина, София.

Талисманом человека, рожденного 18 сентября является змеевик. Его ценили как материал для обработки и изготовления изделий, а с давних пор змеевик считали лечебным камнем, помогающим облегчить головную боль.

