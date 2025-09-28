Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

29 сентября не следует начинать важных дел - они могут "затянуться долго, как осенние дожди".

29 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 29 сентября

Что нельзя делать 29 сентября

Народные приметы и традиции

В понедельник, 29 сентября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Кирияка, исповедника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 сентября

Кириак был монахом и провел свою жизнь в молитве, строгом посте и подвижничестве. Его духовный путь пришелся на эпоху, когда византийские императоры вели жестокую борьбу против почитания святых икон (VIII-IX вв.). Как истинный исповедник, он открыто выступал против иконоборческой ереси, исповедовал истину и призвал христиан оставаться верными Преданию Церкви.

Из-за своей непоколебимости преподобный подвергся преследованиям: его арестовали, пытали, морили голодом. Однако он не отрекся от православной веры и даже в испытаниях оставался примером устойчивости для других.

Что нельзя делать 29 сентября

Не следует начинать важных дел - они могут "затянуться долго, как осенние дожди".

Нельзя лениться - "кто на Кирияка спит, тот весь год будет сонный".

Запрещается заниматься полевыми работами - время уже больше отводилось на подготовку к холодам и домашним делам.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и тихая погода - обещает теплую и сухую осень;

ветер сильный - вся зима будет ветреной;

дождь в этот день - означает мокрую осень и дождливую весну следующего года;

утром туман стелется низко над землей - будет тепло еще долго;

журавли летят высоко - зима будет снежная и поздняя, если низко - ранняя и холодная;

гром 29 сентября - примета к теплой осени и мягкой зиме.

В народе 29 сентября носило название Кириак-Летописец. Смотрели на погоду, чтобы спрогнозировать, какой будет зима. Часто говорили: "Кириак-Летописец осень записывает, а зиму подсказывает".

Именины 29 сентября

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 29 сентября является оливин. Этот минерал особенно полезен для женщин в период подготовки к материнству, ведь считается, что он дарит покой и внутреннюю силу перед родами. В то же время с давних времен ему приписывали способность облегчать бремя печали и защищать человека от угнетенного состояния духа.

