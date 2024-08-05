'Счета растут': какие приборы потребляют электроэнергию, даже когда они выключены

Эксперты по вопросам энергетики рассказали, какие приборы могут незаметно увеличить ваши счета за электроэнергию.

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Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Эксперты поделились предупреждением, что ряд бытовых приборов потребляют электроэнергию, даже если они выключены. Некоторые из этих устройств потребляют энергию даже в режимах сна или ожидания - какие устройства необходимо выключать, когда на долгое время уезжаете из дома.

Эксперты по энергетике Grant Store рассказали об "устройствах-вампирах" в вашем доме, передает издание Express.co.uk.

"Сюда входят стиральные машины, посудомоечные машины, сушильные машины, телевизоры, микроволновые печи, компьютерные мониторы, принтеры, кофеварки и чайники. Приборы для нагрева воды потребляют значительную мощность даже в режиме ожидания, чтобы поддерживать готовность к нагреву воды", - отметили специалисты. видео дня

Какие приборы больше всего потребляют электроэнергии / Инфографика: Главред

Такие устройства представляют серьезную опасность пожара, поэтому важно выключать их.

"Хотя отключать приборы от сети - является хорошей практикой, но есть исключения. Например, холодильники с морозильной камерой должны оставаться всегда включенными. Хотя на них приходится около 12 процентов счетов домохозяйства за электроэнергию, их отключение может привести к размораживанию и появлению неприятных запахов на кухне", - добавили эксперты.

Чтобы сэкономить энергию стоит убрать любую ненужную пищу перед отъездом. Менее заполненный холодильник или морозильная камера требует меньше энергии для охлаждения, что может помочь уменьшить ваше общее потребление энергии.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Специалисты также вспомнили и о маршрутизаторах Wi-Fi. Хотя они потребляют очень мало энергии, но отключение их во время отпуска может сэкономить деньги.

Известно, что средний роутер потребляет 0,008 кВт/ч, и выключив его на семидневный отпуск, можно немного сэкономить. Хотя это может показаться незначительным, но каждая мелочь способствует снижению счетов за электроэнергию.

"В теплое время года выключайте котел, если он не понадобится во время вашего отсутствия. Однако, чтобы предотвратить такие проблемы, как заедание клапана или насоса, убедитесь, что ваш котел обслуживается по крайней мере раз в год. Этот профилактический шаг может помочь избежать потенциальных проблем и обеспечить эффективную работу вашего котла", - добавили специалисты.

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