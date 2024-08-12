Слушал музыку слишком громко: женщина эпично отомстила соседу - что она сделала

Женщина рассказала, как отомстила своему излишне шумному соседу, который целыми днями включал "трэш-музыку" на максимальную громкость и мешал спать.

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Женщина эпично отомстила соседу из-за шума - что она сделала / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Женщина "эпично" отомстила самоуверенному соседу, который не давал ей спать, включая "трэш-музыку" на полную громкость. Она подробно описала, как ее сосед включает музыку на полную мощность целый день - и отказывается выключать ее на ночь. Разъяренные соседи даже обратились в полицию, услышав музыку, звучавшую на улице после полуночи и до самого утра, сообщает Express.

Делясь своей историей на Reddit, она сказала отметила, что на ее улице есть сосед, который является просто сочетанием всех плохих соседских привычек.

"Основная жалоба - это шум, он целыми днями включает треш-музыку, что не было бы проблемой, если бы он уважал громкость и разрешенное время. Когда моя семья вызвала полицию в 3 часа ночи, полицейские сказали нам, что звук уже превысил разрешенные децибелы еще до начала улицы. Но я думаю, что деньги не являются проблемой для этого парня, потому что он продолжает это делать. Поскольку все вызвали на него полицию из-за шума, он решил вызвать полицию из-за шума... плача новорожденного ребенка (когда приехали полицейские, они послали парня, так что это была мини-победа)", - рассказывает она. видео дня

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Для того, чтобы проучить его, она разработала план, как с ним поиздеваться.

"Поскольку этот чувак привык бодрствовать ночью под ужасную музыку, он спит практически все утро и совершенно ненавидит щебетание птиц, потому что оно его будит. Можно буквально услышать, как он жалуется и закрывает окна, когда птицы начинают петь. Поэтому я решила планировать, исходя из этого", - отметила она.

Женщина предварительно уточнила у других соседей не будут ли они против щебетания птиц утром.

"Большинство ответили, что им это нравится. Тогда я спросила в магазине деталей, могу ли я разбросать семена на их крыше, чтобы привлечь птиц. Владелец сказал "да", потому что парень бросал мусор на крышу магазина, поэтому каждую неделю владельцу приходилось чистить водосточные трубы", - делится она.

Женщина начала разбрасывать семена ежедневно в 5 утра на крыше магазина - и говорит, что менее чем за неделю у нее появилась "целая армия птиц".

"Я также начала разбрасывать листья, веточки, собачью шерсть и другие вещи, чтобы птицы могли строить гнезда поблизости. В моем окне также есть вода для птиц. А самая вкусная часть моей мести была тогда, когда я решила, что птичек надо немного угостить. У меня есть друг, который разводит насекомых, чтобы люди могли кормить своих экзотических домашних любимцев, поэтому я попросила у него 100 сверчков, чтобы покормить птиц. Он сделал мне потрясающую скидку, и на следующий день я уже разбросала сверчков на крыше", - говорится в посте.

По ее словам, птицы начали есть сверчков, но, очевидно, они не могли съесть их всех, поэтому остальные десятки сверчков, которые спаслись, побежали в ближайшее убежище - на открытый балкон шумного соседа.

Она продолжила, что хорошо знает, что шумный сосед не может навредить птицам из-за их охранного статуса.

"Теперь мой квартал - единственное место, где можно просыпаться каждый день, как принцесса Диснея, с щебетанием более 30 птиц и звуками очень обеспокоенного злого соседа", - резюмировала автор поста.

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