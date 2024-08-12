'Это безумие': парень установил рекорд и не спал 12 дней - смотрите, что с ним произошло

Недавно мужчина побил мировой рекорд Гиннеса, не спав 12 дней подряд (более 264 часов) - о том, какой ценой он это сделал рассказала профессиональный врач.

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Блогер "Norme" установил рекорд и не спал 12 суток - что с ним произошло / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Блогер из Австралии "Norme", недавно превзошел текущий мировой рекорд по самому долгому времени бодрствования. На протяжении всей трансляции его брат Дон помогал ему оставаться в сознании, применяя различные тактики, например, брызгая на него водой и заставляя встать, когда он чувствовал чрезмерную усталость.

Важно отметить, что этот вид мирового рекорда больше не признается официально Книгой рекордов Гиннесса.

Ютубер "Norme" решил транслировать рискованный вызов на платформе YouTube. 19-летний юноша добрался до финиша после 264 часов и 24 минут без сна, пока возле его дома дежурили машины скорой помощи и полиции.

видео дня

Хотя борьба с потребностями организма в течение такого длительного времени, безусловно, впечатляет, похоже, что отказ себе в отдыхе в течение такого длительного времени может оказаться губительным для вашего здоровья.

О том, что происходит с человеком как физически, так и психически, если не спать долгий период времени рассказала в комментарии DailyStar врач Доктор Дебора Ли.

"Я думаю, что это полное безумие. Если вы хотите убить себя, это жалкий и длительный способ сделать это. Существует очень редкое, генетически унаследованное состояние, которое называется фатальной бессонницей. Как только начинается бессонница, средняя продолжительность жизни составляет от трех месяцев до трех лет. Лекарств не существует", - сказала она.

По ее словам, сон - это не просто необходимость, это одно из жизненных удовольствий.

Доктор Дебора Ли объяснила, что недосыпание даже одного дня может иметь такие же последствия, как и превышение лимита алкоголя.

А на четвертый день обязательно начнутся галлюцинации и бред. Медик подробно рассказала о том, что происходит с разумом и телом на каждом этапе.

24 часа

После первых 24 часов без сна вы чувствуете себя довольно грубым, уставшим, раздражительным, вам трудно сконцентрироваться и замедляется скорость реакции.

Другими распространенными признаками являются затуманивание сознания, тяга к еде и темные круги под глазами. Бодрствование в течение 24 часов имеет такие же последствия, как и уровень алкоголя в крови на 0,1%, превышающий допустимую норму для управления автомобилем.

День второй

После 36 часов без сна вы начинаете испытывать потребность во сне и видеть маленькие микросна - это небольшие периоды до 30 секунд, когда вы ненадолго засыпаете, не осознавая этого.

Вам будет все труднее сосредоточиться, изучать новые задачи и выполнять социальные навыки, а также ухудшится память и замедлится скорость реакции. У вас может появиться двоение в глазах.

Недосыпание вызывает повышенный уровень воспаления в организме и ухудшает иммунный ответ. Появляется сильная усталость.

Третий день

После 48 часов без сна все вышеперечисленные симптомы ухудшаются. Вы чувствуете раздражительность, тревогу и стресс. У вас могут появиться слуховые или зрительные галлюцинации или бред. Вы можете чувствовать деперсонализацию - будто вы находитесь вне собственного тела.

У вас могут возникнуть трудности с построением предложений.

Четвертый день

После 72 часов без сна вы почувствуете сильное истощение и усталость. Галлюцинации и бред станут более частыми и сильными. Например, вы можете слышать лай собаки, когда ее нет. Более частыми становятся микросновидения. Вы не можете ясно мыслить.

Ощущение деперсонализации очень сильное.

Пятый день

Отсутствие сна в течение 96 часов и более может привести к полномасштабному психозу депривации сна, с сильными галлюцинациями и бредом.

Последствия депривации сна часто достигают пика на пятый день, а после этого наблюдаются беспрецедентные эффекты.

Поскольку Норму удалось не спать еще семь дней, воздействие на его организм, несомненно, будет огромным - следовательно, врач считает, что "вызов", который ему бросили, является "полнейшим безумием".

Доктор Дебора Ли объяснила, что сон является жизненно важным для повседневного функционирования организма, и взрослые люди должны отдыхать не менее семи часов в сутки. Если этого не делать, это может означать, что вы настраиваете свой организм на плохое состояние здоровья.

"Даже короткие периоды недосыпания приводят к ощущению усталости, сонливости и снижению общей работоспособности. Сон так же важен, как и другие базовые функции, такие как дыхание, еда и питье", - резюмировала она.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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