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Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть

Руслана Заклинская
12 августа 2024, 12:54
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За полгода в мире собралось несколько впечатляющих рекордов, которые вошли в книгу Гиннеса.
Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть
Самые удивительные рекорды 2024 года / Коллаж: Главред, фото: guinnessworldrecords.com

Мы уже прошли полгода 2024 года, но уже за это время было побито множество впечатляющих мировых рекордов. От самой высокой собаки на планете до самого старого человека и большой разницы в росте - вот рекорды года, которые стоит увидеть.

Самые длинные волосы

Украинка Алия Насирова имеет самые длинные волосы в мире на живом человеке.Ее роскошные косы имеют длину 257,33 см, пишет Guinness world records.

Алия, которая сейчас живет в Словакии, побила рекорд индианки Смиты Шриваставы. Смита имела волосы длиной 236,22 см. Украинка надеется, что ее рекорд может "вдохновить других наслаждаться человеческой красотой и быть естественными".

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Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть
Алия с самыми длинными волосами в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Она моет голову раз в неделю - обычно это занимает около 30 минут, но может потребоваться еще два часа, если она применяет маску для волос. Высыхание занимает гораздо больше времени - до 24 часов, поскольку Алия не любит сушить волосы феном.

Самый старый мужчина

После смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы в апреле 111-летний англичанин Джон Альфред Тиннисвуд стал самым старым живым мужчиной на планете.

Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть
Самый старый мужчина в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Джон родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. После службы в армии во время Второй мировой войны он имел дочь и работал в бухгалтерии до своего выхода на пенсию в 1972 году. Сейчас Джон уже стал прадедом и живет в доме престарелых в приморском городке Саутпорт.

Он все еще способен самостоятельно выполнять ухаживать за собой: вставать с постели без посторонней помощи, следить за новостями по радио и управлять собственными финансами.

"Чистая удача", - вот причина, которую Джон назвал своим удивительным долголетием.

Самая высокая собака

Трехлетний немецкий дог по имени Кевин недавно был объявлен самой высокой собакой в мире. Его высота - 0,97 м, что на 21 см выше среднестатистического немецкого дога.

Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть
Самая высокая собака / Фото: guinnessworldrecords.com

К сожалению, Кевин умер через несколько дней во время операции, в которой собака нуждалась в связи с болезнью. Кевин жил в любящей семье в американьском штате Айова. Его владелица Трейси описала его как "нежного гиганта" и "супер-пупер дружелюбного".

Самая большая разница роста супружеской пары

Джессика Бернс-МакДоннелл на 86,36 см выше своего мужа Ларри МакДоннелла, что обеспечило паре рекорд самой большой разницы в росте супружеской пары. Джессика с ростом 177,8 см несколько выше среднестатистического американца, тогда как Ларри имеет нанизм и его рост - 91,44 см.

Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть
Пара с наибольшей разницей роста / Фото: guinnessworldrecords.com

Они впервые познакомились в начальной школе, но только подрастая, у них возникли тесные отношения. Они поженились в декабре 2006 года, через шесть месяцев после того, как начали встречаться, и сейчас имеют четырех детей.

Самый широкий парик

Хелен Уильямс из Нигерии изготовила самый широкий парик. Его ширина - 3,65 м. Он даже шире длины автомобиля Mini Cooper.

Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть
Самый широкий парик в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Чтобы установить рекорд, Хелен пришлось доказать, что парик можно носить. Она рассказала: "Надеть парик на голову было очень трудно из-за веса. Но я очень счастлива, что завершила проект".

Что известно о Книге рекордов Гиннеса

"Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

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