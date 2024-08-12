Среди рекордсменов - украинка: невероятные рекорды 2024 года, которые стоит увидеть

Мы уже прошли полгода 2024 года, но уже за это время было побито множество впечатляющих мировых рекордов. От самой высокой собаки на планете до самого старого человека и большой разницы в росте - вот рекорды года, которые стоит увидеть.
Самые длинные волосы
Украинка Алия Насирова имеет самые длинные волосы в мире на живом человеке.Ее роскошные косы имеют длину 257,33 см, пишет Guinness world records.
Алия, которая сейчас живет в Словакии, побила рекорд индианки Смиты Шриваставы. Смита имела волосы длиной 236,22 см. Украинка надеется, что ее рекорд может "вдохновить других наслаждаться человеческой красотой и быть естественными".
Она моет голову раз в неделю - обычно это занимает около 30 минут, но может потребоваться еще два часа, если она применяет маску для волос. Высыхание занимает гораздо больше времени - до 24 часов, поскольку Алия не любит сушить волосы феном.
Самый старый мужчина
После смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы в апреле 111-летний англичанин Джон Альфред Тиннисвуд стал самым старым живым мужчиной на планете.
Джон родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года. После службы в армии во время Второй мировой войны он имел дочь и работал в бухгалтерии до своего выхода на пенсию в 1972 году. Сейчас Джон уже стал прадедом и живет в доме престарелых в приморском городке Саутпорт.
Он все еще способен самостоятельно выполнять ухаживать за собой: вставать с постели без посторонней помощи, следить за новостями по радио и управлять собственными финансами.
"Чистая удача", - вот причина, которую Джон назвал своим удивительным долголетием.
Самая высокая собака
Трехлетний немецкий дог по имени Кевин недавно был объявлен самой высокой собакой в мире. Его высота - 0,97 м, что на 21 см выше среднестатистического немецкого дога.
К сожалению, Кевин умер через несколько дней во время операции, в которой собака нуждалась в связи с болезнью. Кевин жил в любящей семье в американьском штате Айова. Его владелица Трейси описала его как "нежного гиганта" и "супер-пупер дружелюбного".
Самая большая разница роста супружеской пары
Джессика Бернс-МакДоннелл на 86,36 см выше своего мужа Ларри МакДоннелла, что обеспечило паре рекорд самой большой разницы в росте супружеской пары. Джессика с ростом 177,8 см несколько выше среднестатистического американца, тогда как Ларри имеет нанизм и его рост - 91,44 см.
Они впервые познакомились в начальной школе, но только подрастая, у них возникли тесные отношения. Они поженились в декабре 2006 года, через шесть месяцев после того, как начали встречаться, и сейчас имеют четырех детей.
Самый широкий парик
Хелен Уильямс из Нигерии изготовила самый широкий парик. Его ширина - 3,65 м. Он даже шире длины автомобиля Mini Cooper.
Чтобы установить рекорд, Хелен пришлось доказать, что парик можно носить. Она рассказала: "Надеть парик на голову было очень трудно из-за веса. Но я очень счастлива, что завершила проект".
Что известно о Книге рекордов Гиннеса
"Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.
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