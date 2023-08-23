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13-летний кот побил мировой рекорд Гиннесса: что он сделал

Сергей Кущ
23 августа 2023, 11:33 обновлено 23 августа, 11:33
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Животное развеяло миф, что кошек невозможно дрессировать.
13-летний кот побил мировой рекорд Гиннесса
13-летний кот побил мировой рекорд Гиннесса / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

13-летний кот продемонстрировал свои навыки прыжков на скакалке и побил мировой рекорд Гиннеса, прыгнув девять раз за 1 минуту.

Кит Кэт, работая вместе с владелицей Тришей Сейфрид, девять раз перепрыгнул через веревку и побил рекорд по количеству прыжков кошки за 1 минуту, пишет upi.com.

"К 6 месяцам Кит Кэт прыгал на скакалке перед людьми на ферме, помогая развеять мифы о том, что кошек невозможно дрессировать", - поделилась хозяйка рекордсмена.

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Сейфрид руководит агентством по поиску талантов в области животных. По ее словам, прыжки на скакалке - это не единственный талан кота.

Кот побил мировой рекорд Гиннесса
Кот побил мировой рекорд Гиннесса / скриншот с видео

"Прыжки со скакалкой, безусловно, его самый впечатляющий трюк, однако, из-за его возраста, мы сводим его прыжки к минимуму. Я бы сказала, что его любимый трюк сейчас — "дать пять", он любит давать пять всем своим поклонникам на мероприятиях", - рассказа дрессировщица.

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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