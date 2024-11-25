Значительная часть украинцев потеряет бронь: нардеп объяснил новые правила

Многие украинцы потеряют право на бронь от мобилизации из-за новых требований Кабмина, отметил нардеп Богдан Кицак.

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Новые правила бронирования от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

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Все отсрочки будут действительны до 28 февраля 2025 года

Работник может получить бронь, если его зарплата составляет не менее 20 тысяч гривен, и он был трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года

Предприятия должны подтвердить свой статус критически важных

Значительная часть украинцев потеряет право на бронь от мобилизации из-за нового постановления Кабмина. Теперь для того, чтобы работник мог получить отсрочку, его зарплата должна быть не менее 20 тысяч гривен, а также он должен был работать на предприятии до 18 мая 2024 года. Об этом эфире Киев24 рассказал нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак.

В постановлении правительства указано, что все отсрочки, предоставленные Минэкономики или через приложение "Дія", будут действительны не дольше, чем до 28 февраля 2025 года. До этого времени критически важные предприятия должны подтвердить свой статус. С 1 декабря 2024 года процесс бронирования снова будет происходить через приложение "Дія".

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Согласно новому постановлению, работники, которые подаются на бронирование, должны соответствовать новым требованиям. Кицак пояснил, что теперь для получения брони работник должен не только получать зарплату от 20 тысяч гривен, но и быть трудоустроенным на предприятии до 18 мая 2024 года. Если работник устроился на работу после этой даты, он не может претендовать на бронь.

"Предприятия, которые подают свои данные на бронирование, они не просто должны соответствовать тому, что последние три месяца данный работник получает заработную плату на уровне 20 тысяч гривен, или потому, что предприятие подпадает под статус критичности, которая определяется на уровне областных военных администраций, ко всему, этот работник должен был работать еще до 18 мая 2024 года", - отметил нардеп.

Согласно постановлению, для правоохранительных органов (ГБР, Нацполиции, прокуратуры, НАБУ) будет разрешено забронировать до 50% работников, но министр обороны имеет право отдельным распоряжением увеличить этот лимит до 100%. Критерии для государственных и частных предприятий будут одинаковыми.

Правила бронирования / Инфографика: Главред

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Напомним, согласно новому постановлению Кабмина (№ 1332) от 22 ноября 2024 года, отсрочки от мобилизации, выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются в силе до 28 февраля 2025 года. Бронирование будет действовать при условии, что зарплата работника не меньше 20 тысяч гривен, а также что он не находится в розыске.

Также с 1 декабря Кабинет министров изменит правила освобождения сотрудников от мобилизации, в частности в части присвоения статуса "критически важного" предприятия и требований к зарплатам. Для получения этого статуса предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям и одному дополнительному.

Как сообщал Главред, со 2 октября 2024 года в Украине действуют новые правила бронирования военнообязанных. Предприятия не могут бронировать работников, которые не уточнили военные данные до 16 июля, нарушили учет или находятся в розыске.

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Кто такой Богдан Кицак? Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992, г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, Народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

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