Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

Произошли кадровые изменения в МВД.

https://glavred.info/ukraine/eks-glava-gospogransluzhby-deyneko-poluchil-novuyu-dolzhnost-pervye-detali-10729256.html Ссылка скопирована

Дейнеко стал советником главы МВД / Коллаж: Главред, фото ГПСУ

Главное:

Дейнеко получил новую должность в МВД

Экс-глава ГПСУ будет работать советником министра внутренних дел

В Украине продолжают происходить определенные кадровые изменения. В воскресенье, 4 января, появилась информация о том, что бывший глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины. При этом он военное дело не оставляет. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы", - отметил Клименко. видео дня

По словам министра, Дейнеко по рекомендациям врачей требует непродолжительного восстановления после многолетней службы.

Кроме этого, Дейнеко решил и в дальнейшем продолжать военную службу, совмещая ее с работой советника. Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы.

"Понимаю и поддерживаю это желание. К тому же, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и будут отвечать реалиям войны", - говорится в сообщении.

Сергей Дейнеко - что известно

Сергей Дейнеко родился 5 апреля 1975 года. Он женат, имеет сына и дочь.

Дейнеко получил профильное военное образование: является выпускником Академии пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, учился в Объединенном институте военной разведки Национального университета обороны Украины, а также окончил Ужгородский национальный университет.

В начале войны на востоке Украины в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд и непосредственно участвовал в выполнении боевых задач.

Позже работал на руководящих должностях в центральном аппарате ГПСУ, в частности был заместителем директора Оперативного департамента.

В июне 2019 года Сергея Дейнека назначили председателем Государственной пограничной службы Украины.

Кадровые изменения в Украине - новости по теме

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре произойдет смена руководителя Государственной пограничной службы.

Кроме этого, Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Другие новости:

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред