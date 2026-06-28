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В эти даты будет клевать лучше всего: лунный календарь рыбака на июль 2026

Руслан Иваненко
28 июня 2026, 10:58
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Когда в июле 2026 года рыба будет клевать наиболее активно и какие дни стоит выбрать для успешной рыбалки.
Рыбалка
Удачные дни июля, чтобы повысить шансы на стабильный и обильный улов / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Когда в июле 2026 года будет лучший клев
  • Какие дни считаются самыми неудачными для рыбалки
  • Где искать рыбу во время летней жары

Июль традиционно считается одним из самых сложных месяцев для рыбалки. Высокие температуры воздуха, прогревание водоемов и снижение уровня кислорода в воде влияют на поведение рыбы, из-за чего даже опытные рыбаки могут остаться без желаемого улова.

Главред решил выяснить, какие дни в июле 2026 года будут наиболее благоприятными для рыбалки и когда стоит планировать поездку на водоем, чтобы повысить шансы на успешный клев.

видео дня

Как пишет ТСН, многие рыбаки ориентируются на лунный календарь, который помогает определить периоды повышенной активности рыбы.

Благоприятные дни для рыбалки

Лучшими днями для рыбалки в июле 2026 года считаются 3–4 и 17–22 июля. Именно в этот период ожидается наиболее активный клев, когда рыба активно питается и лучше реагирует на различные виды наживки.

Несколько менее активный, но все же стабильный клев прогнозируется 5–7, 16 и 23–24 июля. В эти дни успех рыбалки в значительной степени будет зависеть от погодных условий, правильно подобранного места и вида приманки.

В то же время 2, 8–11, 25–26 и 31 июля активность рыбы может быть ниже. Рыболовы могут столкнуться с нестабильным клевом, поэтому стоит использовать более чувствительные снасти и менять тактику ловли в зависимости от условий на водоеме.

Неблагоприятные дни для рыбалки

Наименее благоприятными днями для рыбалки называют 1, 12–15 и 27–30 июля. В это время рыба часто держится на глубине и ведет себя осторожнее, что затрудняет ее ловлю.

Эксперты также отмечают, что даже самый точный лунный календарь не гарантирует успешного улова без учета погодных факторов. Лучшими периодами для рыбалки в июле остаются утренние часы до наступления жары, вечер после понижения температуры воздуха, ночное время, а также пасмурные или дождливые дни.

Советы для успешной рыбалки

В разгар летней жары многие виды рыб меняют свое поведение. Хищная рыба чаще находится на глубоких участках водоемов, карась может выходить в прогретые мелководные зоны, окунь держится в средних слоях воды, а карп нередко концентрируется вблизи течения и участков с лучшим насыщением воды кислородом.

Как ловить карпа. Перспективные места и точки для ловли карпа смотрите в видео.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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