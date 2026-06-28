Не блажь, а гениальный расчет: почему в Англии строят волнистые заборы

Эксперты объяснили, почему необычная форма ограждения стала не только архитектурной особенностью, но и экономически выгодным решением.

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Как особая волнистая форма позволяет сократить расходы на строительные материалы / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Почему волнистые заборы более прочные

Как экономится кирпич при строительстве

Какова история этой технологии

Волнистые кирпичные заборы, которые можно увидеть в английском графстве Саффолк, на первый взгляд выглядят как необычная архитектурная особенность или даже декоративная прихоть. В то же время такая конструкция имеет вполне рациональное инженерное объяснение, связанное не только с эстетикой, но и с экономикой строительства. Об этом пишет liked.hu.

Главред решил разобраться, почему именно такая архитектурная техника стала столь распространенной и какие инженерные преимущества она имеет в современном строительстве.

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В последнее время фотографии таких необычных ограждений активно распространяются в интернете, вызывая удивление у пользователей.

На первый взгляд кажется логичным, что волнистая форма требует большего количества материалов, ведь общая длина конструкции выглядит больше, чем у прямолинейного варианта. Соответственно, создается впечатление, что и затраты на кирпич должны быть выше.

Экономия материалов

Однако, как объясняет издание, реальность противоположна: волнистые кирпичные заборы могут требовать меньше материала, чем традиционные прямые стены. Ключевой принцип заключается не в длине, а в геометрии и устойчивости конструкции.

Прямые кирпичные ограждения обычно требуют большей толщины или дополнительного усиления, чтобы выдерживать воздействие ветра и другие нагрузки. Зато волнистая форма обеспечивает естественную жесткость, благодаря чему достаточно одного слоя кирпича без дополнительного утолщения.

Преимущества конструкции

Кроме того, такая конструкция не требует установки отдельных подпорок или элементов жесткости, что дополнительно снижает затраты на строительство. В результате волнистые заборы становятся не только прочным, но и экономически выгодным решением для длительного использования.

Фото: wikipedia

Чаще всего подобные ограждения можно увидеть именно в графстве Саффолк на востоке Англии, где они стали характерной частью местного архитектурного ландшафта. Интересен и исторический аспект: формально авторство подобного стиля иногда связывают с третьим президентом США Томасом Джефферсоном, поскольку похожие заборы встречаются и в Америке. В то же время существует версия, что политик мог лишь заимствовать уже известную в Европе технологию.

"Итак, по сути, это причина, по которой волнистые заборы не только существуют, но и, вероятно, будут существовать еще долго. Хотя косить траву вокруг них действительно сложнее, они значительно долговечнее и дешевле, чем гладкий, прямой вариант", — резюмирует издание.

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