Календарь рыбака на июль 2026: когда карась и щука будут особенно активны

Лучшие дни для рыбалки в июле 2026 уже известны. Календарь клева подскажет, когда рыба будет наиболее активной и где выше шансы на хороший улов.

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Календарь поможет определить наиболее удачные даты для выезда на водоем / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие дни июля принесут лучший улов

Почему рыба внезапно перестает клевать даже у опытных рыбаков

Когда стоит отложить удочку и не тратить время

Июль считается одним из самых непростых месяцев для рыбалки. В разгар летней жары вода быстро прогревается, а активность большинства видов рыб заметно снижается. Однако опытные рыболовы знают, что правильно выбранный день и время способны значительно повысить шансы на хороший улов.

Главред рассказывает, как лунный календарь рыбака на июль 2026 поможет определить наиболее удачные даты для выезда на водоем, а также подсказывает, когда лучше отложить снасти до более благоприятного периода.

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Благоприятные дни для рыбалки в июле 2026

Согласно лунному календарю, лучшими днями для клева станут:

Отличный клев: 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля.

Хороший клев: 5, 6, 7, 16, 23, 24 июля.

Слабая активность рыбы: 2, 8, 9, 10, 11, 25, 26 июля.

Неблагоприятные дни: 1, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30 и 31 июля.

Именно в эти даты рыболовы чаще всего отмечают наиболее активный клев благодаря сочетанию лунных фаз и природных условий.

Как фазы Луны влияют на клев

В июле 2026 года Луна пройдет несколько важных фаз:

1–13 июля - убывающая Луна;

14 июля - Новолуние;

15–28 июля - растущая Луна;

29 июля - Полнолуние;

30–31 июля - начало убывания Луны.

Многолетние наблюдения показывают, что наиболее активный клев часто приходится на несколько дней до и после Новолуния и Полнолуния. Хотя Луна не является единственным фактором, она действительно влияет на движение воды и поведение рыбы.

Какая рыба лучше всего ловится в июле

Несмотря на жару, в середине лета сохраняется хороший клев карася, карпа (сазана), сома и белого амура.

Также достаточно активно ловятся лещ, окунь, плотва, щука, осетр и белуга. Гораздо хуже в июле проявляют себя форель и сиг.

Несмотря на жару, в середине лета сохраняется хороший клев / Фото: скриншот с Youtube

При этом рыбаки должны учитывать, что в середине лета во многих озерах и небольших водоемах начинается цветение воды. Массовое развитие водорослей приводит к снижению содержания кислорода, из-за чего рыба становится менее активной и хуже реагирует на приманки.

Когда лучше отправляться на рыбалку

В июльскую жару самым удачным временем для рыбалки считается раннее утро, когда вода еще не успела прогреться, а рыба активно кормится. Хорошие результаты также приносит вечер после захода солнца, когда жара спадает и обитатели водоемов выходят на поиски пищи.

Многие рыболовы предпочитают ночную рыбалку, поскольку в темное время суток активность некоторых видов заметно возрастает. Кроме того, благоприятными считаются пасмурные и дождливые дни, когда температура воды снижается и рыба становится более подвижной.

В июльскую жару самым удачным временем для рыбалки считается раннее утро / Фото: скриншот с Youtube

Именно в эти периоды вода становится прохладнее, а рыба выходит кормиться.

Как ловить карася в июле

Карась остается одним из самых стабильных обитателей водоемов даже в сильную жару. Лучший клев наблюдается утром и вечером, хотя в отдельных водоемах он может ловиться и днем.

Карась остается одним из самых стабильных обитателей водоемов даже в сильную жару / Фото: скриншот с Youtube

Наиболее эффективными насадками считаются хлеб, манка, тесто и мастырка. Также хорошо работают кукуруза и перловка.

Особенности ловли щуки

Июль нельзя назвать идеальным месяцем для охоты на щуку, однако небольшие хищницы продолжают активно кормиться возле береговой растительности.

Лучше всего в таких условиях показывают себя плавающие воблеры, твистеры, виброхвосты и легкие блесны.

Лучше всего в таких условиях показывают себя плавающие воблеры, твистеры / Фото: скриншот с Youtube

Крупную щуку стоит искать на глубине, используя лодку. Максимальная активность наблюдается ранним утром, вечером и в пасмурную погоду.

Где искать леща

Летом лещ предпочитает глубокие участки рек, озер и водохранилищ. Перспективными считаются бровки, свалы и перепады глубин.

Для поплавочной ловли используют манку, тесто, хлеб, горох, опарыша и червя. При ловле фидером опытные рыбаки чаще выбирают животные наживки, которые лучше держатся на крючке во время дальнего заброса.

На что клюет плотва

Даже в жаркую погоду плотва остается достаточно активной. Лучше всего она ловится утром и вечером, хотя поклевки продолжаются практически весь световой день.

Для удержания рыбы в выбранной точке рекомендуется использовать прикормку. В июле плотва хорошо реагирует как на готовые смеси, так и на прикорм собственного приготовления.

Смотрите видео о том, какую рыбу и где ловить в июле:

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