Рыбак сразился с хищником из глубин за свой улов: чем все закончилось

Огромный голубой тунец весом более 100 килограммов едва не достался акуле. Для спасения улова рыбакам пришлось просить помощи у незнакомцев.

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Акула решила присоединиться к борьбе за трофей рыбака / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как акула превратила обычную рыбалку в экстремальное испытание

Почему рыбак не смог справиться с уловом самостоятельно

Что помогло мужчине победить морского гиганта

Любитель морской рыбалки из Новой Зеландии Мэтт Рингот пережил настоящее приключение, которое могло бы стать сюжетом для остросюжетного фильма.

Во время рыбалки в заливе Вайхау ему удалось поймать огромного голубого тунца весом более 100 килограммов, но на этом испытания только начались. Об этом пишет Outdoor Life.

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По словам рыбака, борьба с добычей продолжалась около 90 минут. За это время его гидроцикл тянуло по волнам, мышцы сводило судорогами, а погодные условия становились все хуже. Однако самым неожиданным соперником оказалась акула, которая решила присоединиться к борьбе за трофей.

Акула дважды атаковала добычу

Рингот рассказал, что несколько раз подводил тунца к гидроциклу, но рыба снова уходила на глубину. Во время очередной попытки к тунцу внезапно подплыла крупная акула-мако и вцепилась в него.

По словам рыбака, хищник оторвал тунцу хвост, что неожиданно облегчило вываживание. Однако когда добыча уже оказалась у поверхности воды, хищник вернулся и снова атаковал рыбу.

По словам рыбака, хищник оторвал тунцу хвост / Фото: скриншот с Youtube

"Акула просто оторвала хвост, что, по сути, вывело рыбу из строя. Без нее я, вероятно, никогда бы не смог вытащить тунца", - рассказал Рингот.

После короткой борьбы хищник отпустил добычу, но продолжил кружить вокруг рыбаков, не оставляя их без внимания.

Огромный тунец оказался слишком тяжелым

Когда рыба наконец была побеждена, возникла новая проблема. Огромный голубой тунец оказался настолько крупным, что Рингот и его напарник Брэди Смит не смогли поднять его на гидроцикл Sea-Doo.

Понимая, что самостоятельно справиться не получится, рыбаки вызвали помощь по рации. На сигнал откликнулись две находившиеся неподалеку лодки.

Один из капитанов позже рассказал, что увидел необычную картину: двух рыбаков на гидроцикле, гигантского тунца в воде и крупную акулу, которая продолжала кружить вокруг улова.

Смотрите в видео о том, как рыбак "сразился" с акулой за свой улов:

Ранее Главред писал о том, что рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра. Мужчина помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд.

Также сообщалось о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

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