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Сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине: ответ авиаэксперта

Руслана Заклинская
8 декабря 2023, 19:58
Сейчас оккупанты имеют ограниченные возможности для выполнения массированных атак.
Сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине: ответ авиаэксперта
Какое максимальное количество ракет и "шахедов" РФ может выпустить / Коллаж: Главред, фото: t.me / V_Zelenskiy_official, wikipedia.org

Во время одной воздушной атаки, россияне могут запустить до 100-120 ракет. Логистически и технически они неспособны на большее. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Запас ракет и" шахедов " врага не обеспечивает возможность логистической доставки к намеченным целям. Есть ли у россиян этих 850-900 ракет, нет ли, но за один пуск они способны пускать до 100-120 ракет. Перезапустись и через сутки-двое пустить такую же волну они логистически и технически неспособны, нет у них такой возможности", - отметил эксперт.

По его словам, российские захватчики способны к перезапуску и подготовке новой волны ракет лишь через несколько дней, но не в состоянии продолжать подобные атаки непрерывно.

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Эксперт также указывает на наличие у российских вооруженных сил ракет, способных достичь территории Украины, таких как Х-101, Х-555 и "Калибры". Россия также разместила 46 установок "Искандер" вдоль северной границы, которые могут вести огонь как баллистическими, так и управляемыми ракетами.

Что касается" шахедов", Константин Криволап утверждает, что у оккупантов ограниченное их количество. Россияне могут выпустить ее в течение месяца, поскольку объем производства и доставки из Ирана ограничен до около 500 единиц в месяц.

"Что касается ракет, все крылатые ракеты должны быть запрограммированы, подготовлены, зашиты туда, куда надо, также необходим анализ, как прошла предыдущая волна ракетной атаки: куда попали, где сбивают, где стоят ПВО. То есть вся логистика и переподготовка занимает где - то от недели до 10 дней", - добавил Константин Криволап.

По мнению эксперта, российские атаки зависят от подготовки, программирования ракет и анализа предыдущих атак. Логистические и технические ограничения приводят к большим интервалам между атаками. В это время украинские силы постоянно усиливают свои системы ПВО, что увеличивает их эффективность ответа на ракетные угрозы.

"Что касается нашей ПВО, то сейчас есть усиление мобильных групп. Вспомним последнюю мощную атаку на Киев, когда было 75" шахедов", которые запускались в течение 8 часов с трех точек...И представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что около 40 из 75 были сбиты мобильными группами. Нам надо выше поднимать количество таких мобильных групп, потому что это самое дешевое и простое средство уничтожать российские "шахеды" и крылатые ракеты", - подытожил Криволап.

Российские атаки по Украине

Напомним, после паузы в 79 дней оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву. Утром 8 декабря россияне использовали крылатые ракеты и запустили их с Ту-95МС. В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

Также 7 декабря в Одесской области россияне совершили атаку на припортовую инфраструктурув с помощью ударных дронов-камикадзе Shahed. Большинство беспилотников было сбито системами противовоздушной обороны, но один дрон пролетел. В результате атаки погиб водитель фуры.

Как ранее сообщал Главред, Россия атаковала территорию Украины в ночь на 3 декабря с помощью 12 дронов-камикадзе и ракеты Х-59. они проникли в Украину через оккупированные территории на юге.

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