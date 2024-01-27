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Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

Алексей Тесля
27 января 2024, 01:30
Германия начинает мыслить стратегически, что отразилось на характере и масштабе военной помощи Украине, подчеркнул Богдан Яременко.
Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ
Богдан Яременко прокомментировал вероятность столкновения РФ с НАТО / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Радио Свобода

Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко прокомментировал обсуждаемый в западных СМИ вопрос о том, что НАТО готовится к войне с Россией.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, Германия существенно изменила отношение к европейской политике, в том числе из-за того, что за последние 10 лет войны с Россией Украина активно апеллирует к немецкому обществу, еще больше – к немецким политикам и экспертам.

"Не только из-за войны в Украине, но и из-за турбулентности в США Германия все больше осознает ответственность за европейскую политику и положение дел в Европе. Теперь она готовится к разным сценариям", - говорит эксперт.

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По его словам, теперь Германия начинает мыслить стратегически и безопасно, что отразилось на характере и масштабе военной помощи Украине.

"Германия превращается в одного из самых надежных и последовательных союзников нашей страны. Это происходит в рамках переосмысления своей роли и ситуации в Европе. И здесь речь идет не только о России, но и об отношениях с Китаем и США, о необходимости развития Евросоюза и европейского сообщества в сторону создания единой оборонной политики. Все это заставляет Германию анализировать вызовы", - отметил дипломат.

Он также пояснил, что вызов со стороны России теперь очевиден для немцев, поэтому они вынуждены реагировать в том числе и на уровне отдаленных военных приготовлений.

"Немецкая оборонная машина не имеет права игнорировать такие вещи. Оборонное и военное планирование – это долговременная вещь, связанная с большими расходами и рассчитанная на десятилетия. Конечно, Германия видит различные возможные сценарии и угрозы, поэтому активно к ним готовится. Потому я не сомневаюсь в том, что у немцев вызревают кардинальные изменения в осмыслении роли Германии и ситуации вокруг нее, в частности, идут серьезные военные приготовления", - добавил Яременко.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Ранее эксперт дал прогноз о том, что РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения. Учения продемонстрируют способность Альянса быстро реагировать и развертывать войска для поддержки обороны Европы в случае потенциальной угрозы.

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НАТО военная агрессия РФ Богдан Яременко
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